سماعة ذكية جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

طرحت شركة شاومى سماعة ذكية تدعم الأشعة تحت الحمراء.
وأكدت شاومى أن السماعة الذكية IR Control الجديدة تأتى بأبعاد 95 × 95 × 14 ملم، بينما يبلغ وزنها 625 جراما.
وتم تجهيز السماعة اللاسلكية بمشغل 1.5 بوصة من أجل توفير صوت ذى جودة عالية من جميع الاتجاهات، بالإضافة إلى اثنين من الميكروفونات لتلقى الأوامر الصوتية، علما بأن السماعة تدعم المساعد الصوتى جوجل Assistant، ومن ثم يمكن التحكم فى تشغيل الموسيقى أو تجهيزات المنزل الذكى بواسطة الأوامر الصوتية.
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