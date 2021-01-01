سماعة ذكية جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

آخر الأخبارعلم وتقنية › سماعة ذكية جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

صورة الخبر: شاومى
شاومى

طرحت شركة شاومى سماعة ذكية تدعم الأشعة تحت الحمراء.

وأكدت شاومى أن السماعة الذكية IR Control الجديدة تأتى بأبعاد 95 × 95 × 14 ملم، بينما يبلغ وزنها 625 جراما.

وتم تجهيز السماعة اللاسلكية بمشغل 1.5 بوصة من أجل توفير صوت ذى جودة عالية من جميع الاتجاهات، بالإضافة إلى اثنين من الميكروفونات لتلقى الأوامر الصوتية، علما بأن السماعة تدعم المساعد الصوتى جوجل Assistant، ومن ثم يمكن التحكم فى تشغيل الموسيقى أو تجهيزات المنزل الذكى بواسطة الأوامر الصوتية.

وتم تجهيز السماعة بوحدة إرسال تعمل بالأشعة تحت الحمراء، والتى تتيح إمكانية التحكم فى الأجهزة المتوافقة مثل أجهزة التلفزيون من شاومى وجهاز بروجيكتور من إبسون ومكيف هواء من ميديا ومصباح السقف بتقنية LED من باناسونيك.

وتوجد على جسم السماعة الذكية الجديدة أزرار للتحكم فى شد الصوت أو لكتم الصوت مع بيان ساعة بالجزء الأمامى.

ولم تفصح شاومى بعد عن موعد طرح أو سعر السماعة الذكية IR Control اللاسلكية الجديدة.

المصدر: بوابة دار المعارف

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سماعة ذكية جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
25638

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager