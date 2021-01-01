بسبب تتبع المستخدمين الغرامات تلاحق فيسبوك

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تلاحق الغرامات منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تتبع المستخدمين.



وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن شبكة فيسبوك وافقت على دفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية استمرت 10 سنوات تتهمها بتتبع نشاط المستخدمين على الإنترنت حتى بعد تسجيل خروجهم من موقع التواصل الاجتماعي.



وقُدمت تسوية أولية مقترحة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في سان هوزيه بكاليفورنيا وتتطلب موافقة القاضي، ويتطلب الاتفاق أيضًا من فيسبوك حذف البيانات التي جمعها بشكل غير قانوني.

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اتهم مستخدمون فيسبوك التابعة لميتا بانتهاك القوانين الاتحادية والمحلية المتعلقة بالخصوصية والتنصت على المكالمات باستخدام برمجيات مساعدة لتخزين ملفات تعريف الارتباط التي تم تتبعها عند زيارتهم لمواقع الإنترنت الخارجية.