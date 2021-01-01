ما هو مرض كرونز النادر الذى أصيب به مطرب المهرجانات ؟

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أصابه مطرب المهرجانات حمو بيكا بمرض نادر يعرف باسم كرونز جعلت الكثيرون يبحثون عن كافة المعلومات الخاصة بذلك المرض واعراضه ومخاطرة وطرق العلاج منه ليصبح كرونز حديث المواطنيين خلال الساعات القليلة الماضية فماذا تعرف عنه ؟



ما هو مرض كرونز؟



داء كرونز هو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية (IBD)، والذي يؤدي إلى إصابة مناطق معينة من الطبقات العميقة من الأمعاء بالتهابات شديدة ما يصيب المريض بآلام في البطن وإسهال شديد ، وذلك وفقاً لموقع mayo clinic، و يؤثرهذا المرض على أي جزء من الأمعاء الدقيقة أو الغليظة، ويقتصرعلى القولون في بعض الإصابات.

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وتظهر اعراض مرض كرونز بالتدريج وتتراوح في شدتها ما بين الخفيفة والحادة، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تظهر فجأة، ويمكن أن تنقطع الأعراض لفترة وتتشابه الأعراض المصاحبة لمرض كرونز مع أمراض أخرى، والذي يكون مؤلمًا جدًّا ومدمرًا للجسم، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة، لذلك تتطلب تشخيص من طبيب متخصص في الجهاز الهضمي.اعراض كرونزآلام وتقلصات مؤلمة في البطن.الإسهال.ارتفاع في درجة الحرارة.الشعور بالإرهاق.وجود دم في البراز.قرحات في الفم.فقدان الشهية.نقص في الوزن.الشعور بالألم بالقرب من فتحة الشرج أو حولها.الا انه من الممكن أن يعاني الأشخاص المصابين بمرض كرونز الحاد من الأعراض التالية:التهاب في الجلد والعينين والمفاصل.حصوات الكلى.فقر الدم، نتيجةً لنقص الحديد في الجسم.التهاب الكبد أو القنوات الصفراوية.كما ان الأطفال المصابون بالمرض من الممكن أن يصابوا بتأخر في النمو أو التطور الجنسي.علاج كرونزحتي الان لا يوجد علاج معروف للمرض، وغالبًا ما تكون أول خطوة لعلاج المرض هي الأدوية المضادة للالتهابات، حتى تساهم في تقليل الالتهابات المتواجدة في جسم المريض.بالإضافة إلى علاج أخر عن طريق مثبطات الجهاز المناعي، والتي تقلل أيضًا من الإصابة بالالتهاب، من خلال استهداف الجهاز المناعي، الذي يفرز مواد مسببة للالتهاب.كما يمكن علاجه عن طريق المضادات الحيوية التي تقلل من كمية وجود البكتيريا المعوية الضارة، والتي تحفز جهاز المناعة المعوي، وبالتالي يتسبب في حدوث التهاب به.وتعد الجراحة خيار أخر إذا لم يجدي تغيير النظام الغذائي وطرق العلاج الأخرى نفعاً من خلال تخفيف العلامات والأعراض، ومع ذلك، لا تؤدي الجراحة إلى الشفاء من مرض كرونز.