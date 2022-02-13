سبب ارتفاع أسعار الذهب.مستشار وزير التموين يرد



الذهب الذهب

أكد الدكتور ناجي فرح، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب ، أن محلات بيع المشغولات الذهبية شهدت إقبالا كبيرا خلال احتفالات الفلانتين، مؤكدا أن الفيدرالي الأمريكي هدد برفع أسعار الفائدة وهو ما ينذر بزيادة ارتفاع أسعار الذهب.



وقال فرح إن الارتفاعات السنوية في أسعار الذهب قد تصل إلى 25%، متابعا: "هناك عدة أزمات حدثت بسبب توتر الأوضاع في أوكرانيا مثل قطاع الغاز، أما الدمغ بالليزر، فهو إنجاز كبير ولم يسبب أي زيادة في الأسعار".



وأشار إلى أن الذهب مخزن قوي جدا، ومن أهم المدخرات، والمصريون لديهم شغف كبير في شراء الذهب.

قد يعجبك أيضا...

وكانت شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة توقعت ارتفاعا ترتفع اسعار الذهب من جديد داخل الاسواق المحلية متاثرة بارتفاع الاسعار العالمية.وقال ناجى فرج، عضو شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتدخل الولايات المتحدة الامريكية يودى الى اشتعال اسعار الذهب فى الاسواق.واوضح" عضو شعبة المشغولات الذهبية" فى تصريحات خاصة أن ارتفاع اسعار الذهب خلال الخميس الماضى بقيمة 10 جنيهات سببه استمرار الصراع الخارجى، واستمرار هذه الاجواء من شأنه العمل على رفع الاسعار.وأشار إلى أن ارتفاع التضخم الأمريكى إلى أعلى مستوى له فى 40 عاما يساهم هو الآخر فى رفع وزيادة الأسعار داخل الأسواق، متوقعا أن ترتفع الأسعار من جديد ومن المحتمل أن تصل إلى 2000 دولار للأونصة إذا استمرت هذه العوامل كما هى.الأسعار العالمية للذهبوكانت شهدت أسعار الذهب خلال نهاية التعاملات الأسبوعية مساء أمس، قفزة عند مستوى 1860 دولارا للأوقية، لتشهد بذلك أعلى مستوى لها في شهرين تقريبًا، حيث أدت المخاوف من ارتفاع التضخم وتزايد التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى رفع الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.وارتفع سعر الذهب الفوري 1.25 % إلى 1860 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 19 نوفمبر، وسجل ارتفاعًا أسبوعيًا بنحو 2.6 %.