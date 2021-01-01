5 طرق لحياة صحية خالية من الأمراض.منها المكسرات



حياة صحية حياة صحية

يمكن أن يساهم نمط الحياة غير الصحي والخيارات الغذائية السيئة والعوامل الأخرى الضارة المتعلقة ب نمط الحياة فى تقليل العمر عن طريق الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة والتى قد يؤدى البعض منها إلى الوفاة المبكرة، ومن أجل ضمان حياة صحية خالية من الأمراض يمكنك إجراء بعض التعديلات على نظامك الغذائى ونمط حياتك، حسبما أفادت شبكة "تايمز نيوز" الهندية.

فيما يلي.. بعض الإجراءات الغذائية البسيطة لحياة صحي خالية من الأمراض:

-التقليل من تناول اللحوم الحمراء

تندرج اللحوم مثل لحم البقر والماعز وما إلى ذلك ضمن فئة اللحوم الحمراء، هذه الأنواع من اللحوم غنية بالدهون والكوليسترول مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك المنتظم، لذلك، يوصى بتقليل اللحوم الحمراء لتقليل مخاطر الإصابة ب الأمراض المزمنة القاتلة، وإذا كنت من عشاق اللحوم يمكنك استبدالها باللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي.

-إضافة المكملات إلى النظام الغذائي

في بعض الأحيان، قد لا يتمكن الطعام من تلبية متطلبات الجسم الغذائية، ويمكن أن يؤدي الحصول على المدخول اليومي المطلوب من العناصر الغذائية إلى تعزيز الصحة والمناعة والتي يمكن أن تساعد بشكل مباشر وغير مباشر على حياة صحية خالية من الأمراض، ومع ذلك، تأكد من استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل البدء بجرعة مكملة لتجنب نقص أو سمية العناصر الغذائية.

-تناول المكسرات

تعد المكسرات مصدرًا للدهون الصحية وأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتينات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، يمكن أن يؤدي استهلاك المكسرات مثل الجوز واللوز والفول السوداني وما إلى ذلك إلى تعزيز طول العمر، علاوة على ذلك، يمكن أن تكون المكسرات خيارًا ممتازًا للوجبات الخفيفة.

-إتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا

سلطت الدراسات الضوء على إمكانات الأنظمة الغذائية النباتية في دعم حياة صحية خالية من الأمراض، ويعد اختيار نظام غذائي نباتي أكثر اقتصادًا مقارنة بالنظام الغذائي القائم على المنتجات الحيوانية، لذلك، لا تتردد في تناول المزيد من الأطعمة النباتية والقليل من اللحوم في وجباتك الأساسية والخفيفة.

-كن حذرًا من تناول الكحول

هذه العادة يمكن أن تسرق سنوات من حياتك، ويوصي الخبراء بالاعتدال أو تجنب تناول الكحول على المدى الطويل لأنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وما إلى ذلك.