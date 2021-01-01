تعرف على الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان 2022

آخر الأخباراخبار منوعة › تعرف على الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان 2022

صورة الخبر: شهر رمضان
شهر رمضان

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد شهر رمضان الكريم لعام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

ووفقًا للمواعيد المعلنة من هيئة المساحة، يبدأ شهر رمضان يوم 2 أبريل المقبل وتصل مدة الصوم في اليوم الأول منه لـ14 ساعة و19 دقيقة.

وتكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022 فلكيا، وينتهي يوم 2 مايو 2022.

وتكون العطلات الرسمية في الدولة خلال شهر رمضان المبارك يومين وهما كالتالي:

- الاثنين 25 أبريل: عيد تحرير سيناء

- الاثنين 25 أبريل: عيد شم النسيم.

- الأحد 1 مايو: عيد العمال
- الإثنين 2 مايو: وقفة عيد الفطر المبارك

وكانت الحكومة انتهجت طريقة للتعامل مع العطلات الرسمية في منتصف الأسبوع، بتأخيرها إلى يوم الخميس نهاية الأسبوع، ما يعني أنه قد يتم تأخير مواعيد بعض العطلات الرسمية السابقة حتى نهاية الأسبوع.

وتوجد بعض القطاعات التي ينطبق عليها إجازة يوم السبت من كل أسبوع بجانب الجمعة، وبالنسبة لهذه القطاعات ستكون أيام الإجازة خلال شهر رمضان 12 يومًا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان 2022

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
35608

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager