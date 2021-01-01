وزارة التربية والتعليم : إجراءات للسيطرة على الشغب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.. فيديو



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعدت وزارة التربية والتعليم قائمة بأسماء لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 التي شهدت مشاكل وشغبا في امتحانات الثانوية العامة العام الماضي لزيادة الرقابة عليها هذا العام.



وقررت وزارة التربية والتعليم التنبيه على المسؤولين عن الإدارات التعليمية التي تتبعها لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 بعدم التوقيع على أوراق تحويل طلاب ثانوية عامة جدد للامتحان فيها غير طلابها الاساسيين، قبل التأكد من أن الطالب مر على فترة إقامته بالمنطقة المحيطة باللجنة عام دراسي سابق، وأدى في اللجنة التي سجل عليها الاستمارة امتحانات الصف الثاني الثانوي.



تأتي هذه الاجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم قبل امتحانات الثانوية العامة 2022، لمنع أي محاولات غش أو شغب أو ترهيب للمراقبين، لأن هذه اللجان شهدت خلال امتحانات الثانوية العامة الماضي بعض المشكلات وتمت السيطرة عليها.

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وللمزيد حول إجراءات منع الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 شاهد الفيديوجراف التالي…