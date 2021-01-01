نكشف تفاصيل الكشف الأثري الجديد بسقارة

كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار إعلان كشف أثري جديد بمنطقة آثار سقارة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وبالتحديد بعد نهاية شهر رمضان الكريم.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن الكشف الأثري الجديد تم بأياد مصرية خالصة بواسطة البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار العاملة في منطقة آثار سقارة، مشيرًا إلى أن الكشف أسفر عن توابيت بألوان رائعة لم تمس من قبل والبعض منها بداخله مومياوات وأثرية مختلفة تعود إلى العصر الفرعوني المتأخر.
وأشار إلى أن التوابيت خشبية مزخرفة بنصوص لتقديم القرابين وتعاويذ دينية والجوانب محاطة بصفين لمعبودات مختلفة.
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