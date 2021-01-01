أمين الفتوى يجيب.. كيفية صلاة الظهر والعصر عند السفر فجرًا والعودة قبل المغرب

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صورة الخبر: الشيخ محمد وسام
الشيخ محمد وسام

ما كيفية أداء صلاتَي الظهر والعصر حال سفري بعد الفجر والعودة قبل المغرب؟.. سؤال تلقاه الشيخ، محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال في رده، إن كان المسافر بينه وبين البلد التي يسافر إليها مسافة قصر وهي 85 كيلو تقريبًا فأكثر، فعليه ان يصلي الظهر والعصر صلاة المسافر، جمع تقديم أو تأخير وتكون الصلاة ركعتين ركعتين وهو في البلد التي سافر اليها.

وأضاف وسام، : أنه عند عودته إلى منزله فعليه ان يصلي باقي الفروض التي عليه كما هي وفي وقتها،

وأوضح أمين الفتوى أنه يوجد ملفان في هذا الأمر: الأول ملف الجمع والذي يكون جمع تقديم وهو ان يصلي العبد الظهر والعصر في وقت الظهر، أو ان يصلي جمع تأخير وهو ان يصلي الظهر والعصر في وقت العصر.

وأما في الملف الثاني، فقد بين وسام بأنه هو قصر الصلاة وهي صلاة الظهر ركعتين بدلًا ما هي أربع والعصر ركعتين بدلًا ما هو أربعة.

وأشار وسام إلى أنه لو صلى الإنسان الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر، ووصل منزله قبل أذان الظهر فهنا يكون العصر سقط من عليه.

المصدر: masrawy

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