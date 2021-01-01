طرق علاج الغدة الدرقية الخاملة



الغدة الدرقية الغدة الدرقية

قصور أو خمول الغدة الدرقية أحد الأمراض الشائعة، وهو حالة لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من بعض الهرمونات، ويمكن اكتشاف الإصابة بهذا المرض، من خلال ملاحظة أعراض لغدة الدرقية وخمولها، وفي بعض الأحيان قد يظهر تورم في الجزء الأمامي من الرقبة؛ بسبب تضخم الغدة الدرقية.



ما هو قصور الغدة الدرقية؟

ويشير معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، إلى أن قصور الغدة الدرقية هي الحالة التي تكون فيها الغدة الدرقية غير نشطة أو خاملة، وتنتج كمية صغيرة من الهرمونات، والتي تؤثر في معدل الحرق والتمثيل الغذائي.





أعراض الغدة الدرقية الخاملة

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وأوضح معتز القيعي، أنه يمكن اكتشاف الإصابة بمرض قصور الغدة الدرقية من خلال ملاحظة العديد من الأعراض، والتي يستعرضها في السطور التالية:- بطء معدل الحرق.- زيادة الوزن بدون سبب معروف.- الصداع وتساقط الشعر وجفاف الجلد.- ضعف العضلات والمفاصل.- التعب المزمن.- اضطرابات المزاج.- ارتفاع مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية.نظام غذائي لعلاج قصور الغدة الدرقيةوأكد الدكتور سامح السماحي أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك نظاما غذائيا، لابد أن يتبعه من يعاني من قصور الغدة الدرقية.ويستعرض دكتور سامح في السطور التالية، أهم الأطعمة التي يجب أن يتناولها مريض قصور الغدة الدرقية، وكذلك الأطعمة التي يجب أن يتجنبها:الأطعمة الممنوعة:الفواكة ذات السكريات العالية.النشويات مثل الأرز والمكرونة والخبز المصنوع من الأرز الأبيض.السكر أو أقصى كمية هي (ملعقتان في اليوم).ممنوع وينصح بتقليل تناول المسكنات نظرا لتفاعلها مع عقار الثيروكسين.يمنع تناول الطعام أو أية عقاقير أخرى خاصة المسكنة قبل مرور ساعه من تناول عقار الثيروكسين حتى لا تؤثر على تأثير مفعول الثيروكسين.الأطعمة المسموح بها:تناول طبق من شوربة الخضار عند الجوع، أو كوب لبن خالي الدسم.يمكن تناول الخضراوات الطازجة، بأي كمية.مسموح باستخدام سكر الدايت بأي كمية، شرط أن يكون خاليا من الإسبرتام.ملاحظات هامة لمرضى الغدة الدرقية:ينصح بضرورة ممارسة رياضة المشى يوميا، حتى يساعد ذلك على تحفيز عملية الحرق داخل الجسم، ويساعد أيضا عقار "الثيروكسين" أن يأتي بمفعوله بنجاح.في حالة وجود ترهلات في الجلد، الناتجة عن قصور الغدة قبل معالجتها، ينصح بالذهاب إلى طبيب الجلدية والتجميل المختص، من أجل القيام بعدة إجراءت للتقليل من تلك الترهلات.عند تناول عقار الثيروكسين كثيرًا ما يشعر المرضى باضطراب أو خفقان في ضربات القلب، وقد يصابون بحالة من الهلع أو القلق، ولكن لا داع للهلع ويستطيع الطبيب وصف بعض العقاقير المناسبة مثل البروبرانولول (أندرال).زيادة ضربات القلب يتوافق طرديا مع زيادة عملية حرق الدهون، وهذا ما يفعله عقار "الثيروكسين"، ولكن هذا لا يعني أن يتناوله الأشخاص الأصحاء من أجل إحداث زيادة في ضربات القلب، وبالتالي زيادة حرق الدهون، فهذا يعد من أخطر الأمور على صحة القلب والغدة الدرقية.لذا ينصح باستشارة الطبيب أولا قبل اتخاذ أي إجراء من شأنه المساس بالصحة العامة للإنسان.