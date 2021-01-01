حيل تخلصك من الكرش.. أبرزها هدوء الأعصاب



حيل تخلصك من الكرش حيل تخلصك من الكرش



الكرش ذلك البروز المزعج في منطقة البطن، يسبب الإحراج والضيق لكل امرأة ورجل أيضًا، وإن كانت النساء أكثر تأثرًا بمظهره المزعج، وتحاول الكثيرات التخلص من هذه الكتلة من الدهون المتراكمة في منطقة البطن، بأي وسيلة، وفي أسرع وقت، ولذلك قد تلجأ بعض النساء للأنظمة الغذائية القاسية، التي تنسف الدهون في أسبوع أو أسبوعين، والبعض الآخر يلجأ إلى عمليات شفط الدهون، ونحت القوام، وجلسات الليزر البارد، وغيرها من الوسائل التي يعلن عنها الأطباء يوما بعد يوم.



طرق التخلص من الكرش



وتؤكد الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن التخلص من دهون البطن، دون اللجوء لعمليات شد البطن أو تفتيت الدهون، فقط من خلال تغيير بعض العادات الحياتية، واتباع بعض أنماط الحياة الجديدة الصحية، وهو ما تستعرضه تفصيليا في السطور التالية.

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هدوء الأعصابالإجهاد له دور كبير في اكتساب الدهون في منطقة البطن، لأنه يرفع مستويات "الكورتيزول" وهو "هرمون الإجهاد"، ويجعل الدهون تتجه لمنطقة البطن.لذلك لا تنتظرين حتى اللحظة الأخيرة لإكمال مهامك، ولتأخذي الأمور بشكل أسهل في العمل وفي الحياة بشكل عام، للحفاظ على مستويات الكورتيزول منخفضة دومًا.السكريات الطبيعيةابتعدي عن العصائر المحلاة بالفركتوز لأنه يزيد دهون البطن ويقلل الحساسية للأنسولين، واستبدليها بالفواكه والخضراوات لأنها تحتوي على الكثير من المواد الغذائية التي تحتاجين إليها، واحرصي على تناولها طازجة، خاصة التي لا تحتوي على السكريات كالتفاح والموز، وكل الخضروات الورقية المليئة بالألياف.المكسراتاحرصي على تناول المكسرات النيئة، كاللوز أو البندق بين الوجبات الرئيسية كوجبة خفيفة، فهي تساعد في تسريع عملية حرق الدهون، وإذابتها، كما أنها تحتوي على البروتين الذي يقلل من دهون منطقة البطن، ويقضي على الرغبة في الجوع.الرياضةالجلوس لأوقات طويلة هو العدو الأول لرشاقة بطنك، فهو الذي يساعد على تراكم الدهون في منطقة البطن، لذلك حاولي أن تتحركي بشكل مستمر، ولا تجلسي لأكثر من نصف ساعة متواصلة، إذا كانت طبيعة عملك تتطلب الجلوس لفترات طويلة، فعليكِ النهوض التحرك في المكان، وإن أمكن لعب بعض التمارين الرياضية الخفيفة.ولتستخدمي السلم بدلًا من المصعد، وعندما تتحدثين في التليفون حاولي المشي طوال المكالمة، إلى جانب ممارسة الرياضة بانتظام.المياهوأخيرًا احرصي على شرب الكثير من الماء، لأنه يزيد من عملية حرق الجسم للسعرات الحرارية مما يساعد في فقدان الوزن.