كيف تعلمي ابنك حسن اختيار الأصدقاء



حسن اختيار الأصدقاء حسن اختيار الأصدقاء

اختيار الصديق الجيد خلال مرحلة المراهقة، وما بعدها من أهم الرطق التي تجعل كل أم تطمئن على سلويكات أبنائها، وحياتهم الخاصة، فتأثير الأصدقاء على الأبناء في مرحلة المراهقة أقوى من تأثير الأهل، ولذلك لابد أن تتأكد كل أم أن ابنها قادرا على حسن اختيار الأصدقاء الأسوياء والملتزمين أخلاقيا، وكذلك من يحبونه حب حقيقي وبإخلاص.



وتشير دكتورة سهام حسن الخبيرة النفسية، إلى أن اختيار الأبناء للصديق الجيد يعتمد على الأهل، والقيم والأسس التي غرسوها في نفوسهم حتى يمكنهم اختيار الصديق الأمثل.



علمي ابنك اختيار أصدقائه



وتقدم الخبيرة النفسية للأم أهم الطرق التربوية؛ التي يجب أن تتبعها مع أبنائها حتى يستطيعون تكوين صداقات ناجحة.

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صديقة أبنائكاحتفاظك بعلاقة تواصل مليئة بالاحترام مع أبنائك منذ البداية، يجعلك قادرة على بناء صداقة قوية معهم في عمر أكبر، وهو ما يمكنك من توجيههم دون نقد سلطوي، ويجعلهم قادرين على تقبل نصائحك عدن اختيارهم لأصدقائهم.ماذا يعني الصديق الجيدتحدثي دوما مع أطفالك عن الصديق الجيد الذي يستمع إليك، ويساندك في المشكلات والمحن، يحترمك ويحترم قواعدك ومعتقداتك، يعتمد عليك ويكون بجانبك إن احتجته، يعرف أن صداقتكما ستدوم بغض النظر عن أي سوء تفاهم أو شجار يمكن أن يقع.ماذا يعني الصديق السيءلا تشيري إلى أي من أصدقاء ابنك على أنه صديق سيء أبدًاولتؤكدي له أن الصديق غير الجيد يظهر النذالة، ويطلق عليك أسماء سيئة ويسخر منك، ويضايق الآخرين، وهو من يدفعك دومًا للتصرف بصورة سيئة أو تجد نفسك لست مرتاحًا للتعامل معه، وهو غيور، لا يريدك أن تصادق غيره، ولا يحترم قواعدك أو أفكارك ويتركك في أول مرة تحتاج له فيها.دعوة أصدقاء ابنكالطريقة الأمثل للتعرف على أصدقاء ابنك ومدى تأثيرهم عليه أن تدعيهم إلى المنزل ومراقبة طريقة اللعب وأسلوبهم مع ابنك، وأسلوبه معهم، وإقامة صداقة مع عائلة الصديق الذي ترغبين به صديقًا لابنك، فتلك الصداقة العائلية، تضمن فرصة لقاء الصغار واللعب معًا وإقامة صداقة بينهما.اللعب الهادفيحتاج الصغار إلى تعلم بعض المهارات الاجتماعية مثلما تعلمينه مهارات المائدة، فهو يحتاج لتعللم أساسيات الحوار وفن الاستماع وكيفية التعرف على الأصدقاء وهي أمور لا تتأتى وحدها، وهذا يمكنك تعليمه إياه من خلال مشاركته اللعب الهادف الذي من خلاله توصلي له المعلومة.وقت التدخل الفعليعندما يسيء أحدهم إلى ابنك جسديًا أو أخلاقيًا أو يستغله، عليكي أن تتدخلي وتساعدينه باستخدام سلطتك لإبعاد هذا الصديق عنه، واطلبي مساعدة المدرسة أو والدي هذا الصديق.