محكمة استئناف القاهرة تقرر .. حظر النشر في قضية "كنز الزمالك"

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قضية "كنز الزمالك"

أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة في مصر عصام الدين فريد، قرارا يحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا "بشقة الزمالك" التي تحدث عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأهابت النيابة العامة في وقت سابق بوسائل الإعلام عدم تناول واقعة "شقة الزمالك" بأي صورة وعبر أي وسيلة، والالتزام بما تصدره النيابة العامة وحدها دون غيرها في الواقعة من بيانات، باعتبارها الجهة المنوط بها مباشرة التحقيقات فيها، وذلك حرصًا على سلامتها وحسن سير إجراءاتها وصولًا للحقيقة.

المصدر: القاهرة 24

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