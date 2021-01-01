مصادر بديلة للكالسيوم.. لغير الراغبين في شرب الحليب



لغير الراغبين في شرب الحليب لغير الراغبين في شرب الحليب

رغم فوائد الحليب التى لا تحصى وأهميته المذهلة لصحة الإنسان إلا أنه هناك العديد من الأشخاص لا يفضلون مذاقه لأسباب عدة والبعض الآخر لا يستطيع شربه لارتفاع ثمنه في بعض الأحيان، فما البديل؟



فبحسب موقع lifehacker الذى قال إن هناك بدائل لمنتجات الألبان وتحتوي على كميات من الكالسيوم، مثل الخضروات ذات الأوراق الخضراء والمكسرات والبذور والأسماك المعلبة.





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وأضاف الموقع بأن بعض الأطعمة مدعومة بالكالسيوم المضاف مثل فول الصويا والأرز والشوفان، بل نصح الموقع أيضًا بأهمية الإطلاع على لوحة معلومات التغذية في ملصقات الطعام، لمعرفة كمية الكالسيوم التي تحتوي عليها.ويعد الكالسيوم أحد المعادن الهامة والضرورية للجسم، والتي يحتاجها بشكل خاص لبناء عظام وأسنان قوية، بحسب موقع "ذا صن" البريطاني. كما أنه هام أيضا لصحة القلب والعضلات.وله دور مهم في جسم الإنسان ووجوده ضروري لعمل الأعضاء بشكل صحيح، لذا فإن نقصه يسبب العديد من المشاكل بعضها خطير.ورغم ذلك يصعب على الجسم أيضًا امتصاص الكالسيوم من الأطعمة مقارنة بمنتجات الألبان، وهذا يعني حاجة الجسم لتناول مزيد من الأطمعة التي تحتوي على الكالسيوم لتحسين صحة العظام.بإلاضافة أنه تختلف حاجة كل جسم الإنسان للكالسيوم، بناءً على عوامل عدة منها العمر والجنس، وتتراوح الكمية بين 360- 1000 ملليجرام يوميًا للمراهقين والنساء الأكبر عمرا.كما يحتوي كوب الحليب الذي يبلغ حجمه 250 مل على حوالى 300 ملليجرام من الكالسيوم، وفي حال لم يشرب الإنسان الحليب، عليه أن يعوض ذلك بعناصر غذائية أخرى مثل البروتين ويوجد في اللحوم والدواجن والبوتاسيوم الموجودة في الخضروات الخضراء.