نصائح للوقاية من تساقط شعر الحاجب وعلاجه



تساقط شعر الحاجب تساقط شعر الحاجب



يعد الحفاظ على شكل الحاجبين أمرًا ضروريًا لأنهما يمكن أن يحددا ملامح وجهك، لكن عوامل مثل نقص المغذيات وأمراض الجلد واختلال الغدة الدرقية والإجهاد والشيخوخة وبعض أمراض المناعة الذاتية الأخرى، قد تسبب تساقط شعر الحاجب، لكن لا تقلق إذا لاحظت ترقق الحاجب، فقد يكون لها عدد من الأسباب.



لذلك نقدم لكم عن أسباب تساقط شعر الحاجب ، وطرق تقليله ، ونصائح لمنعه:



- يمكن أن تؤدي عادات نمط الحياة والحالات الطبية الأساسية واضطرابات المناعة الذاتية إلى تساقط شعر الحاجب.

- يمكن أن تساعد بعض العلاجات المنزلية ونصائح الوقاية في إدارة تساقط شعر الحاجب بشكل فعال.

- يمكن عكس تساقط شعر الحاجب إذا لم يكن هناك تلف في بصيلات الشعر.

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ما الذي يسبب تساقط شعر الحاجب؟تشمل أسباب تساقط شعر الحاجب ما يلي:1- النتف الجائر:ليس من السهل مقاومة إغراء نتف الحاجبين إذا كنت لا ترغبين في تحمل آلام الخيط. لكن عندما تنتف شعر الحاجب ، فإنك تسحبه من بصيلات الشعر وتتلفه. يمكن أن يؤدي نتف حواجبك بشكل متكرر إلى إتلاف البصيلات بشكل دائم بمرور الوقت ومنعها من إنتاج شعر جديد.2- الأمراض الجلدية :قد تسبب الأمراض الجلدية المختلفة مثل الأكزيما والصدفية والتهاب الجلد الدهني والتهاب الجلد التأتبي والسماك أو العدوى في بصيلات الشعر حكة واحمرار والتهاب حول الحاجبين، ويمكن أن يؤدي الالتهاب حول الحاجبين أيضًا إلى تساقط الشعر.3- ضعف الغدة الدرقية:تفرز الغدة الدرقية هرمونات لتنظيم عملية التمثيل الغذائي لدينا، قد يؤدي أي اضطراب في وظائفه إلى تساقط الشعر ، بما في ذلك تساقط شعر الحاجبين، إذا كانت الغدة الدرقية لديك غير نشطة ، فقد تفقد الثلث الخارجي من حاجبك.4- نقص المغذيات:قد يكون لنقص المغذيات التي تسبب تساقط الشعر في فروة الرأس نفس التأثير على حاجبيك. قد يؤدي نقص الحديد والزنك والبروتين وفيتامين د وفيتامين ب 12 والبيوتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية إلى تساقط شعر الحاجبين والجسم .5- حالات المناعة الذاتية:أمراض المناعة الذاتية والالتهابات مثل الثعلبة البقعية ، الحزاز المسطح ، الثعلبة الليفية الأمامية ، DLE (الذئبة الحمامية القرصية) ، وتساقط الشعر الأندروجيني يؤثر على بصيلات الشعر وقد يسبب تساقط الشعر في فروة الرأس والحاجبين ( 4 ).6- الإجهاد:قد يؤدي الإجهاد العاطفي والفسيولوجي إلى حدوث حالات قد تسبب تساقط الشعر، على سبيل المثال ، يمكن أن يؤثر تساقط الشعر الكربي على بصيلات الشعر ويسبب تساقطًا مفرطًا، هوس نتف الشعر (نتف قهري) وهوس نتف الشعر (تساقط الشعر الناجم عن الفرك المتكرر) وهوس نتف الشعر (الحلاقة الوسواسية) هي حالات نفسية أخرى قد تسبب تساقط الشعر.7- التقدم في العمر :ستبدأ في فقدان الشعر من رأسك وحاجبيك مع تقدمك في السن لأن هذه هي الطريقة التي تعمل بها الشيخوخة، قد تبدأ في المعاناة من ترقق الشعر في الأربعينيات من عمرك.8- الالتهابات:قد تسبب العدوى مثل الجذام والزهري الثانوي أو الثالث والتهاب الجريبات والهربس النطاقي أو البسيط تساقط شعر الحاجب ،بينما قد لا تتمكن من التحكم في تساقط الشعر المرتبط بالعمر ، يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية لتقليل تساقط شعر الحاجبين، تحقق منها.- طرق لتقليل تساقط شعر الحاجب :1- زيت الخروعتشير الأدلة القصصية إلى أن زيت الخروع يغذي بصيلات الشعر لتعزيز نمو الشعر بشكل أسرع وأكثر سمكًا، يمكن أن تساعد هذه الخاصية في زيادة سماكة حاجبيك.ضعي زيت الخروع على حاجبيك باستخدام قطعة قطن.قم بتدليك الزيت بلطف لبضع دقائق.اتركيه لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء الفاتر.2- زيت الزيتونوجدت دراسة أن تطبيق مستخلص الزيتون غير المعالج يمكن أن يحفز مرحلة التنامي في دورة نمو الشعر لدى الفئران، يرجع تأثير تحفيز نمو الشعر إلى الأوليوروبين ، وهو مركب متعدد الفينول موجود في مستخلصات الزيتون ، بما في ذلك زيت الزيتون ، وبالتالي ، فإن وضع زيت الزيتون على الحاجبين يمكن أن يعزز نمو الشعر.الطريقة:- سخني نصف ملعقة صغيرة زيتون في الميكروويف لبضع ثوان.- دلكي حاجبيك بزيت الزيتون الدافئ لبضع دقائق.- اغسليه بعد 30 دقيقة.3- الصبارجل الصبار له خصائص علاجية يمكن أن تساعد في علاج التهاب الجلد الدهني ، وهي حالة تسبب قشرة الرأس ، كما أنه يحتوي على إنزيمات تهدئ وتحمي فروة الرأس وتمنع تساقط الشعر .قم بعصر الجل من ورقة الصبار.دلكي الجل على حاجبيك لبضع دقائق.اغسليه بالماء الفاتر بعد 30 دقيقة.4- بذور الحلبةتم العثور على منشط يحتوي على مستخلص بذور الحلبة لتعزيز نمو الشعر في الأرانب وله تأثيرات مماثلة مثل المينوكسيديل ، وهو دواء يستخدم لعلاج تساقط الشعر، ومن ثم ، يمكنك محاولة استخدام بذور الحلبة لتقليل تساقط شعر الحاجب.الطريقة :- نقع ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في الماء طوال الليل.- اطحنها حتى تصبح عجينة واخلطها بزيت جوز الهند.- ضعي هذا الخليط على حاجبيك واتركيه طوال الليل.- اغسل المعجون بالماء في صباح اليوم التالي.5- الحليبتشير الأدلة القصصية إلى أن الحليب يعمل كمكيف طبيعي ويحتوي على البروتينات التي يمكن أن تساعد في نمو شعر الحاجب.الطريقة :- ضعي الحليب على حاجبيك باستخدام قطعة قطن.- اتركه يجف ثم اغسله بعد 20 دقيقة.- اتبع هذا الروتين مرتين في اليوم.6- صفار البيضيحتوي صفار البيض على الببتيدات التي يمكن أن تحفز نمو الشعر ، وبالتالي ، قد يكون مفيدًا أيضًا في علاج تساقط شعر الحاجب .الطريقة :- يخفق صفار البيض حتى يصبح قشديًا.- ضعيه على حاجبيك بقطعة قطن واتركيه لمدة 20 دقيقة.- يغسل بالماء البارد.- اتبع هذا الروتين مرتين في الأسبوع.إلى جانب اتباع هذه العلاجات المنزلية الطبيعية ، إليك بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار لمنع تساقط شعر الحاجبين.- نصائح لمنع تساقط شعر الحاجب :- تجنب نتف حاجبيك قدر المستطاع، قد يسبب تساقط شعر الحاجب ، ونمو الشعر تحت الجلد ، والتهابات.- تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والحديد والزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات A و E و C لتعزيز شعر الحاجب بشكل جيد- نمو، قد يكون لديك البيض ، والأسماك ، واللحوم الخالية من الدهون ، والعدس ، والخضروات الخضراء ، والمكسرات ، ومنتجات الألبان.- اتبعي روتينًا جيدًا للعناية بالبشرة كل يوم وحافظي على رطوبتك.- في حالة تساقط الشعر المفرط يجب استشارة الطبيب على الفور.- إذا كنت تعاني من فقدان شعر الحاجب ، استشر الطبيب لتحديد السبب الكامن وراء ذلك، اتبع خطة العلاج المقترحة لمعالجة الحالة "إن وجدت" ومنع تساقط الشعر.قد يكون تساقط شعر الحاجب مروعًا ، ولكن هناك طرق لمنع ترققه، الخبر السار هو أن شعر الحاجب يمكن أن ينمو مرة أخرى ، بشرط ألا يكون هناك ضرر للبصيلات، يمكنك أيضًا تجربة العلاجات المنزلية التي تمت مناقشتها ، ومع ذلك ، قم بإجراء اختبار رقعة لتجنب أي ردود فعل تحسسية.