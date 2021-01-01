طريقه تنظيف الرموش الاصطناعية وإعادة استخدمها



تنظيف الرموش الاصطناعية تنظيف الرموش الاصطناعية



تبحث العديد من النساء التى تستخدم الرموش الاصطناعية عن الطريقة الصحيحة لتنظيفها وإعادة استخدمها مرة اخرى ، حيث ان تنظيف هذة الرموش غير الطبيعية أمر ليس سهلًا.







و كشف موقع إكسبريس البريطاني عن كيفية تنظيف رموشك الاصطناعية، وفقاً لشركة لوريال باريس لتقديم الحلول المريحة لكل أمراه تعانى من مشكلة تنظيف رموشها.

قد يعجبك أيضا...

الخطوة الأولى:لا تقومي أبدًا بإزالة رموشك بأصابع متسخة، ابدأي دائمًا بغسل يديك بالماء والصابون لتجنب نقل الأوساخ والزيوت والشوائب إلى عينيك. بعد ذلك، يمكنك إزالة رموشك الاصطناعية بلطف من جفونك.الخطوة الثانية :ستحتاجين إلى التأكد من إزالة أي غراء من قاعدة رموشك، ولا تستخدمي أصابعك العارية، وأفضل أداة لفعل ذلك هي استخدام مجموعة نظيفة من الملاقط لإزالة الصمغ.وستتم إزالة الصمغ اللاصق الخيطي بسهولة، ولكن قد تجدين أن هناك بعض الصمغ الصعب ملتصق بالرموش.الخطوة الثالثة :يجب أستخدم مزيل مكياج العيون بالزيت لتفكيك صمغ الرموش العنيد وبمجرد إزالة صمغ الرموش- غسل الرموش الاصطناعية:ضعيها على منشفة ورقية ثم انقعي قطعة من القطن ببعض ماء ميسيلار، وبعدها امسحي برفق قاعدة رموشك و "شعيرات" الرموش الصناعية لرفع وإزالة بقايا الماسكارا والأوساخ والزيوت الزائدة للتنظيف الشامل.الخطوة الرابعة :اغمسي قطعة قطن في بعض الماء الدافئ واستخدميها لمسح قاعدة رموشك حتى الأطراف، قبل ترك رموشك لتجف على منشفة ورقية.الخطوة الخامسة: لابد من تطهير رموشك لان ذلك هو المفتاح لدرء أي جراثيم وبكتيريا، وبعدها رشي رموشك بالكحول المحمر من زجاجة رذاذ ثم ضعيها حتى تجف.الخطوة السادسة :بعد هذة الخطوات أصبحت رموشك نظيفة، وتأكدي من تخزينها بشكل صحيح في العبوة الخاصة بها، سيساعد ذلك رموشك في الحفاظ على شكلها المجعد والمنحني.