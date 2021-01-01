ساخر ا ...ميدو لمدرب الهلال السوداني: "حاول تكسب الأهلي" .. فيديو



الإعلامي أحمد حسام ميدو الإعلامي أحمد حسام ميدو

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو رسالة خاصة لمدرب الهلال السوداني جواو موتا قبل مواجهة فريقه ضد الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.



وقال ميدو عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور لمدرب الهلال بشكل ساخر: "أرجوك حاول تكسب الأهلي" .



وأشار إلى أن تصريحات مدرب الهلال حول رغبته في كيفية التصرف بالكرة، تجعل موسيماني ينصب تركيزه في المباراة، ويعني أن مدرب الهلال سيترك الاستحواذ للأهلي، وسيلعب على الهجمات المرتدة.

قد يعجبك أيضا...

وفي نفس السياق رد الإعلامي أحمد حسام ميدو على هجوم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مطالبته لمدرب الهلال السوداني جواو موتا بشكل يتضمن الدعابة، الفوز على الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.وقال ميدو :"الأمور واضحة، والجميع يعلم كيف يعمل ميدو إعلاميًا" .أضاف: "الإعلام كله جد بس في أحيانا حاجات هزار خصوصا في الرياضة، ولكني بالطبع أتمنى التوفيق للأهلي في مباراته ضد الهلال السوداني" .ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف العامري فاروق نائب رئيس النادي، رئيسًا لبعثة الفريق في السودان.ويتراس العامري فاروق بعثة النادي الأهلي، التي ستسافر إلي السودان يوم الأربعاء المقبل استعدادًا لمواجهة الهلال، في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها الجمعة المقبل.ويضم دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا أربع مجموعات بواقع 16 فريقاً إذا تضم كل مجموعة أربع فرق على أن يصعد للدور التالي من كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني.وجاءت المجموعات كالتالي:المجموعة الأولى: الأهلي المصري، الهلال السوداني، المريخ السوداني، صن داونز الجنوب إفريقي.المجموعة الثانية: الرجاء المغربي، حوريا الغيني، وفاق سطيف الجزائري، أمازولو الجنوب إفريقي.المجموعة الثالثة: الترجي التونسي، النجم الساحلي التونسي، شباب بلوزداد الجزائري، جوانينج جالاكسي البوتسواني.المجموعة الرابعة: الوداد المغربي، الزمالك المصري، بترو أتلتيكو الأنجولي، ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي.