اتحاد الكرة يقرر إقالة شوقي غريب من تدريب المنتخب الأولمبي



شوقي غريب شوقي غريب

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة توجيه الشكر الي الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم برئاسة شوقي غريب.



ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عدة قرارات قد تم اتخاذها خلال اجتماعه اليوم والذي استغرق ما يقرب من 5 ساعات.



وعلي جانب آخر ارجأ البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عودته الي القاهرة 48 ساعة.

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ويقضي كيروش إجازة عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا التي حصل خلالها الفراعنة علي الوصافة أثر هزيمته من السنغال في المباراة النهائية بركلات الترجيح.وتلقي مسؤولي اتحاد الكرة اتصالاً من كيروش أكد خلاله عودته الي القاهرة في 20 فبراير الجاري بدلا من 18 من نفس الشهر نظرا لارتباطه ببعض الفحوصات الطبية الدورية التي يخضع لها مع طبيبه الخاص في بلاده.وعلي جانب آخر قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم ، من أجل تأجيل مباراة الإياب بين المنتخب المصري والسنغالي لمدة 24 ساعة.وكان فيفا قد حدد موعد مباراتي المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يلتقي منتخب مصر أمام السنغال ذهابا بالقاهرة في 25 مارس علي أن تكون مباراة الإياب بداكار في 28 من نفس الشهر اي بعد 72 ساعة فقط من المباراة الأولي.وأكد إيهاب الكومي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني قدم تقريرًا شاملًا يحتوى على جميع متطلباته للفترة المقبلة.تابع الكومي خلال تصريحات إذاعية : « أن كيروش قدم تقريرًا مفصلًا لطلباته في الفترة المقبلة وذلك خلال اجتماعه مع حازم إمام ومحمد بركات أعضاء المجلس وكذلك في حديثه مع جمال علام رئيس الاتحاد قبل سفره لقضاء إجازته في البرتغال».أضاف الكومي: « أن اجتماع اتحاد الكرة بعد قليل سيشهد عرض تقرير كيروش، والذي سيكشف حقيقة طلبه لتغيير في الجهاز الفني للفراعنة من عدمه».تابع الكومي: « كل طلبات الجهاز الفني بقيادة كيروش ستكون مجابة، لأن الأهم والأول والأخير هو إراحة الجهاز الفني من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق الانتصار والوصول لكأس العالم في قطر 2022».وشدد الكومي: « أنه إذا طلب كيروش تغيير في المساعدين سيتم الاستجابة له فورًا».