ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة دمياط برقم الجلوس

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة دمياط برقم الجلوس

صورة الخبر: نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية


اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام 2021/2022 بنسبة نجاح 79.38%، حيث بلغ عدد المقيدين 30352 طالبا وطالبة، حيث حضر الامتحانات 29940 طالبا وطالبة ونجح منهم 23766 طالبا وطالبة، واليوم السابع ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.


كما اعتمدت "المحافظ" نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع و المكفوفين بنسبة نجاح 100% وأيضاً الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 95.3?.

فيما تقدمت "محافظ دمياط" بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة والطالبات، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

ومن جانبه،، ذكر الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم إطلاق النتيجة من خلال روابط عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط و مديرية التربية والتعليم بدمياط.

https://img.youm7.com/ArticleImgs/2022/2/15/3219264-domyattttt.rar

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة دمياط برقم الجلوس

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
97884

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager