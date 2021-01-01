موجة من الطقس السئ عدم استقرار جديدة تضرب البلاد |فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع حدوث حالة من التقلبات الجوية بداية من الجمعة القادم، وستكون على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، وسيصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة و سيكون ملحوظا بشدة يوم السبت، بالإضافة إلى نشاط في حركة الرياح يزيد من الإحساس بالبرودة واضطراب حركة الملاحة البحرية.
وأكدت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حالة التقلبات الجوية ستبدأ من ظهر الجمعة وستنتهي مع صباح الأحد ومن بعدها تعود حالة الاستقرار مرة أخرى، مشددة على أهمية التزام قائدي السيارات والمسافرين على الطرق بقيادة السيارة بهدوء تام نظرًا لوجود الشبورة المائية في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر.
وحذرت قائلة: "السادة المواطنين مش عايزين ننخدع بالطقس خلال فترة النهار أو فترة دخول الليل،
وتخفيف الملابس الفترة دي غلط جدًا، فنستمر في ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة النهار والليل والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية".
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