تحديد ضوابط تظلمات الصفين الأول والثاني الثانوي



الصفين الأول والثاني الثانوي الصفين الأول والثاني الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضوابط تقديم التظلمات للطلاب المتضررين من نتائجهم فى امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام والفنى.



حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على الطالب المتضرر من نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي (العام والفني) :



- التقدم بطلب تظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية فى مادة أو أكثر خلال الفصل الدراسى الأول أو الثانى فى موعد غايته 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة رسميا.

قد يعجبك أيضا...

- على الطالب أو ولى أمره أن يحدد فى الطلب المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من نتيجتها.- تشكل لجنة برئاسة رئيس لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة وبعضوية 6 اعضاء من اللجنة وتحت اشراف مدير المدرسة تختص بتلقى طلب التظلم من الطالب أو ولى أمره بعد موافقة مدير الإدارة التعليمية.- يسدد الطالب مبلغ قدره 40 جنيها عن المادة الواحدة لدى المسئول المالى بالمدرسة بموجب قسيمة التحصيل 123 تربية وتعليم.- يرفق بالطلب القسيمة الدالة على سداد مبلغ التظلم وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.- يتوجه الطالب إلى الكنترول فى الموعد المحدد ويسمح لولى الأمر فقط بالحضور مع الطالب أثناء إطلاعه على صورة من كراسة الإجابة بعد تصويرها من الكنترول.- يحظر على الطالب أو ولى أمره استخدام المحمول فى المكان المخصص للإطلاع على كراسة الإجابة داخل الكنترول- يحظر على الطالب إصطحاب أى نماذج للإجابة مع تسليم الطالب النموذج الذى سيدون فيه بخط يده الملاحظات ( مثل : وجود أجزاء من الإجابة غير مقدره / الخطأ فى جمع الجزئيات بالدرجات بكل سؤال على حدة من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات النهائية على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة / عدم احتساب الدرجة الأعلى فى الحالات المسموح بها / الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة)- يتم فحص طلبات التظلم الخاصة بطلابهـا بـالإدارة التعليميـة التـى تقـع المدرسة فى نطاقها، مع اعتبار هذه الطلبات جزء لا يتجزأ مـن أعمـال التظلمـات الخاصة بالإدارة.- تلتزم اللجنة الفنية بعدم إعادة تقدير الدرجات، ولكن يتم تجميع الدرجات فقط.- يقوم الموجه المالى والإدارى المتابع للمدرسة بمتابعة توريد وإيداع حـصيلة مقابل التظلمات، وتوزيع أنصبة تلك الحـصيلة للفئـات المـستحقة داخل المدرسة.- فى حالة عدم أحقية الطالب لأية زيادة فى درجاته، يتم إعداد تقريـر بعـدم تعديل الدرجة.- فى حالة أحقية الطالب فى تعديل درجاته بالزيادة، يطلـب أصـل كراسـة الإجابة لإجراء التعديل بها، ويعد تقرير فنى بالزيادة موضحا به الأجـزاء التـى تـم تعديلها، والدرجة التى يستحقها الطالب بعد التعديل.- تعد اللجنة تقريرا نهائيا بنتائج أعمالها الخاصة بكل مـادة لرفعها إلـى اللجنـة الرئيسية لإعمال شئونها.- تقوم لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة بتعديل النتائج فى جميع الـسجلات المـدون بها نتائج الطلاب، وإخطار الطلاب بنتيجة التظلم، وإفادة قسم شئون الطلبة بـالإدارة بذلك لاتخاذ الإجراءات المتبعة.