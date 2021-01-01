لمرضى السكر .. فاكهة سحرية تحمل الكثير من فوائد



مرضى السكر مرضى السكر

توفر بعض العناصر الغذائية الحماية من الأمراض الخطيرة مثل مرض السكري، الذي ارتفع عدد المصابين به حول العالم بشكل كبير خلال العقد الماضي.



وهناك بعض الفواكه والأطعمة التي كشفت الدراسات أنها مفيدة للوقاية من مرض السكري ومكافحته لدى الأشخاص.



غالبا ما نتحدث عن التفاح والتوت والموز والفواكه الأخرى، ولكن الجوافة تلعب أيضا دورا مهما، بحسب اختصاصية التغذية والمستشارة في مستشفى فاطمة في لكناو الهندية، على ما نقل عنها موقع «onlymyhealth».

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فوائد الجوافة للسيطرة على مرض السكريالجوافة ذات مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدمتعتبر الأطعمة المنخفضة المؤشر الجلايسيمي أفضل لصحتك لأنها تحتوي على سعرات حرارية أقل وتوفر لك المزيد من التغذية.تتميز الجوافة بالجودة في الهضم بسهولة بالغة، كما أنها تمتص تدريجيا في المعدة وتوفر ارتفاعا تدريجيا في نسبة الجلوكوز في الدم مما يساعد على التحكم في مرض السكري.غنية بألياف الفاكهةالجوافة غنية بالألياف وبالتالي فهي رائعة للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. وذلك لأن الفاكهة الغنية بالألياف تستغرق وقتا أطول للهضم ويمكن أن تكون مفيدة في الحفاظ على تدفق مجرى الدم.يحتاج مرضى السكر إلى ثمار قابلة للهضم تدخل الدم تدريجيا حتى لا يصابوا بحالة نقص السكر.منخفضة السعرات الحراريةالجوافة منخفضة جدا في السعرات الحرارية وبالتالي فهي لا تؤثر على وزنك. تعتبر إدارة الوزن عاملا بارزا يمكن أن يؤثر على مرضى السكري.يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى زيادة فرص ارتفاع نسبة السكر في الدم في الجسم بسبب ضغط الأوعية الدموية.ووفقا للبيانات التي قدمتها وزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي ثمرة الجوافة على 68 سعرا حراريا فقط وتحتوي على سكر طبيعي يعتبر مفيدا جدا لمرضى السكر.مصدر غني بفيتامين سيقد تعتقد أن ثمار الحمضيات مثل البرتقال تحتوي على كمية أعلى من فيتامين سي مقارنة بالفواكه الأخرى، لكن هذا ليس صحيحا.تحتوي الجوافة على فيتامين سي أربع مرات أكثر من أي فاكهة أخرى، وخاصة البرتقال، لذلك فهي تعتبر جزءا مهما من حمية مرض السكري.تساعد الجوافة في بناء جهاز مناعة أقوى وتساعد على محاربة الأمراض المزمنة مثل مرض السكري، كما تعتبر من الفاكهة الأساسية لأنها تمنع مرض السكري من الخروج عن السيطرة.منخفضة في الصوديوم مع نسبة عالية من البوتاسيوميحتاج الشخص المصاب بالسكري إلى التحكم في كمية الصوديوم في نظامه الغذائي حيث يمكن أن يكون مشكلة كبيرة ويؤدي إلى مضاعفات صحية.تحتوي الجوافة على نسبة منخفضة من الصوديوم وفي نفس الوقت تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وهو عنصر غذائي أساسي لإدارة مرض السكري.يمكن أن تساعد الجوافة في الحفاظ على التوازن بين محتويات العناصر الغذائية وتوفر فوائد لصحتك في الوقت نفسه.