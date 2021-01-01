تعرف علي طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي



الالتهاب الرئوي الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب الرئتين، يمكن منع ذلك عن طريق التطعيم ضد الإنفلونزا والحفاظ على النظافة المتعلقة بالأكل والاستحمام والتغذية الجيدة.



السبب الشائع للالتهاب الرئوي هو الانفلونزا، يمكن أن يؤدي الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام إلى الوقاية من الالتهاب الرئوي، بالإضافة إلى ذلك فإن غسل اليدين والإقلاع عن التدخين وتناول التغذية الكافية ومعالجة العوامل البيئية يمكن أن يمنع الالتهاب الرئوي.



طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي

هناك طريقتان للوقاية من الالتهاب الرئوي؛ التطعيم والحفاظ على النظافة.

قد يعجبك أيضا...

هذه اللقاحات هي لقاح المكورات الرئوية المتقارن ولقاح المكورات الرئوية متعدد السكاريد، وتشمل الممارسات الأخرى؛ غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون بانتظام، والإقلاع عن التدخين، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتجنب التعرض للمرضى، واتباع نظام غذائي صحي مثل الألياف والفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون.مضاعفات الالتهاب الرئوييمكن أن تؤدي التهابات الرئة مثل الالتهاب الرئوي إلى حالات طبية طارئة مثل متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، ويمكن السيطرة عليها إذا تم اكتشافها مبكرًا.وتشمل المضاعفات الأخرى خراج الرئة، وذمة الرئة التي يكون فيها إزالة الجزء المصاب من الرئة هو الخيار الوحيد. تمزق الأوعية الدموية بسبب انتشار العدوى إلى الأوعية الدموية، ويتجمع الدم في الأكياس الهوائية ويتأثر التبادل الغازي بشدة.