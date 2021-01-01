هاتف Find X5 تسريب ملصق رسمي يحتوي على صورة له



Find X5 Find X5

من المُقرر أن تُعلن شركة أوبو عن سلسلة Find X5 خلال المعرض التجاري التقني العالمي MWC 2022 في وقت لاحق هذا الشهر. السلسلة الجديدة تتألف من ثلاثة هواتف تشتمل على Find X5 و Find X5 Pro و Find X5 Lita. ولكن من المحتمل أن تعقد الشركة حدث خاص في الصين من أجل إطلاق كل من Find X5 و Find X5 Pro فحسب.



اليوم قام أحد المُسربين الموثوقين بتسريب ملصق جديد على موقع Weibo الصيني يبدو عليه أنه ملصق رسمي ولكن تم حذف المنشور حالياً. هذا المنشور يستعرض صورة لهاتف Oppo Find X5 Pro وتابلت Oppo Pad المرتقب وسماعات الأذن اللاسلكية Enco X2 TWS.



أوبو لم تصدر أي ملصقات تشويقية لهذه المنتجات حتى الآن، ولكن هذا الملصق المُسرب يعطينا فكرة جيدة على الأجهزة الجديدة التي تعتزم أوبو الإعلان عنها. الصورة الخاصة بهاتف Oppo Find X5 Pro متطابقة تماماً لجميع العروض التي تم تسريبها على مدار الأسابيع الماضية، لذا يمكنك القول أن تصميم الهاتف لم يعد سراً بعد الآن.

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ولكن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها لمحة سريعة على تابلت أوبو المرتقب والذي من المحتمل أن يُطلق عليه اسم Oppo Pad. بناءً على الملصق المسرب، يبدو أن الجهاز اللوحي يحتوي على شبكتين من مكبرات الصوت وزر الطاقة في الحافة العلوية، بينما يظهر في الجزء الخلفي عدسة واحدة للكاميرا وبجانبها وحدة إضاءة Flash LED.مواصفات تابلت Oppo Pad المحتملة:-يُقال أن تابلت أوبو سيأتي بشاشة قياس 11 بوصة عبارة عن لوحة عرض IPS LCD ذات حواف نحيفة بدقة عرض 2560×1600 بكسل بمعدل تحديث 120Hz. من المُرجح أن يأتي بكاميرا أمامية دقتها 8 ميجابكسل، في حين أن الكاميرا الخلفية ستكون عبارة عن مستشعر بدقة 13 ميجابكسل. ربما وربما لا قد يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ولكنه سيدعم الفتح عن طريق مُعرف الوجه.سيتم تشغيل الجهاز اللوحي بواسطة شريحة Snadragon 870 SoC مقترنةً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت من النوع LPDDR4X وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. من المحتمل أن يتم إطلاق التابلت بنظام أندرويد 12 (ولكن لا يمكننا التأكيد على هذه النقطة بالتحديد).سيوفر التابلت أوضاع تشغيل مختلفة مثل وضع الشاشة المتعددة ووضح سطح المكتب وسيحتوي على بطارية 8080 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات ويبلغ سعر التابلت 2000 يوان صيني أي ما يعادل 315$ دولار تقريباً.