بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل البيتيفور الهش

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صورة الخبر: البيتيفور الهش
البيتيفور الهش

طريقة عمل البيتيفور الهش،يعد طريقة عمل البيتيفور من أصعب أنواع الحلويات على ست البيت
،فهو يحتاج لأحترافية شديدة ومقادير مظبوطة ،لذلك يقدم الشيف أبو جوليا طريقة عمل البيتيفور الهش بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي .

طريقة عمل البيتيفور الهش

المقادير:
2 كوب دقيق
نصف كوب سكر ناعم
كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة
ملعقة صغيرة من الفانيليا
ملعقة صغيرة من البيكنج بودر
2 صفار بيض
نصف ملعقة كبيرة من قشر البرتقال
مربى أو شوكولاتة حسب الرغبة

طريقة التحضير:

يخفق البيض ويضاف إليه الفانيليا وبشر قشر البرتقال.
تضاف إليه الزبدة مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام كريمي.
نضع السكر البودرة ونستمر بالخفق الجيد حتى تمتزج جميع المكونات.
يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر ويضاف إلى الخليط السابق بالتدريج مع التقليب ببطء حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.
تغطى العجينة بورق من النايلون، وتترك حتى ترتاح لمدة نصف ساعة تقريبا.
يتم تقطيع العجينة إلى قطع صغيرة الحجم، ويتم تشكيلها حسب الرغبة.
ترص في صينية مفروشة بورق الزبدة في الفرن متوسط الحرارة حتى نحصل على لون ذهبي.
تترك حتى تبرد ويتم لصق كل قطعتين من البيتيفور بالمربى أو الشوكولاتة.
بالهناء والشفاء.

المصدر: elbalad

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