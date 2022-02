Oppo Watch 2 تحصل على تحديث ColorOS Watch 3.0

Oppo Watch 2 Oppo Watch 2

مع نهاية العام الماضي، وعند إطلاق واجهة، ColorOS 12، التي تستند على، نظام Android 12، لهواتف أوبو الذكية، أكدت الشركة الصينية، أنها ستطلق، واجهة مستخدم جديدة، للساعات الذكية، والآن، تم تأكيد ذلك، حيث أعلنت Oppo، عن وصول، واجهة المستخدم، ColorOS Watch 3.0، للساعة الذكية، Oppo Watch 2، مع العديد، من المميزات، والتحسينات الجديدة، التي تتمثل في، تصميم أفضل، وتغييرات في، رموز تطبيقات النظام، المثبتة مسبقا، لتصبح مشابهة، للهواتف التي، حصلت على واجهة، ColorOS 12 الجديدة.



تحديث ColorOS Watch 3.0، الذي وصل بالفعل، لمستخدمي الساعة الذكية، Oppo Watch 2، في الصين، يجلب معه، وضعا جديدا، لمراقبة الرياضة، ووضعا جديدا، لمراقبة النوم، ودعم جميع، المفاتيح الرقمية، لبعض السيارات، بالإضافة إلى أنه، يوفر للمستخدمين خيارا، لتثبيت خاصية، Always On Display، على شاشة الساعة، مثل الهواتف الذكية، ومن خلال هذه الخاصية، ستتمكن من، رؤية الإشعارات، والتوقيت، والتقويم، من دون فتح الساعة.



وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحديث الجديد، ColorOS Watch 3.0، لساعة أوبو الذكية، سيعمل على، تحسين استقرار النظام، وسيحسن الأداء، بشكل كبير، كما أنه سيضيف، أكثر من خيار، جديد غير متوفر، في الإصدار السابق، وبغض النظر، عن خيار، Always On Display، فإن ساعة، Oppo Watch 2، ستضيف تطبيق التقويم، كما أنها، ستضيف ميزة، المفتاح الرقمي، لسيارات Li Auto Smart، وستوفر دعما مستمرا، لقائمة التطبيقات، المثبتة مسبقا، والتي يبلغ عددها، 70 تطبيقا، وهذا يعني أن، التطبيقات الموجودة على، الساعة الذكية، سيتم تحديثها، بشكل دوري، لمعالجة الأخطاء، وإضافة المميزات الجديدة.

وهذا ليس كل شيء، لأن شركة أوبو، أكدت أنها، ستضيف المساعد الرقمي، الصحي الجديد Fairy، وستضيف ميزة جديدة، لتنبيه المستخدم، عند اكتمال شحن، الساعة الذكية، وستضيف أيضا، نظام Sleep Mode 2.0، الذي يدعم، خفض السطوع، مع إضافة تنبيهات، لموعد النوم، وإضافة خاصية، لمزامنة مراقبة، نوم المستخدم، بين الساعة، وهاتف Oppo الذكي، بالإضافة إلى أنها، تضيف اقتراحات، لنوم صحي، دعم للبيانات الصحية، والرياضية للأطفال، وتضيف تتبع، نشاط المستخدم، في التزحلق، على الجليد، لتحديث ColorOS Watch 3.0، الذي يصل، للساعة الذكية، Oppo Watch 2.تحديث ColorOS Watch 3 الجديد، يتم نشره تدريجيا، وبما أنه، وصل بالفعل، للمستخدمين في الصين، فنتوقع وصوله، لمزيد من، الدول الآسيوية، خلال شهر فبراير الجاري، على أن يصل، إلى باقي، دول العالم، خلال شهر مارس.وللتذكير فقط، فإن شركة أوبو، كانت قد أطلقت، الساعة الذكية، أوبو Watch 2، في نهاية، شهر يوليو 2021، بشاشة مربعة، من نوع، AMOLED، وبحجم 1.91 بوصة، وبدقة 402×476 بكسل، مع معالج رباعي النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon Wear 4100، المخصص للساعات الذكية، والمصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، بجانب ذاكرة عشوائية، بسعة 1 جيجا رام، وذاكرة داخلية، بسعة 8 جيجا بايت، وبطارية بسعة، 510 ملي أمبير، بالإضافة إلى، العديد من المستشعرات، والمميزات الأخرى،