قبل الإعلان الرسمي تظهر مواصفات الهاتف Redmi K50 Gaming



Redmi K50 Gaming Redmi K50 Gaming

في الأيام القليلة الماضية، أكدت شركة شاومي، أنها، ستزيح الستار رسميا، عن الهاتف، Redmi K50 Gaming، يوم 16 فبراير، والآن، نشرت الشركة، إعلانات تشويقية، تكشف عن، تصميم الهاتف، ومميزات التصوير، وأنظمة التبريد، وزجاج الحماية، المستخدم في الشاشة، بالإضافة إلى، دقة الكاميرات، ومعظم المواصفات الرسمية، التي سيصل بها، هذا الهاتف القادم، والتي سنتعرف عليها، خلال السطور القادمة، حيث سأعرض عليكم، المواصفات الكاملة للهاتف، Redmi K50 Gaming، قبل أيام قليلة، من الإعلان الرسمي.



أكدت Redmi، العلامة التجارية الفرعية، من شاومي، أن، هاتف الألعاب القادم، سيضم كاميرا أمامية، بمستشعر من، Sony IMX596، وبدقة 20 ميجا بكسل، وتدعم تصوير فيديوهات، بجودة 4K، وسيضم أيضا، 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، ستصل بمستشعر من، Sony IMX686، وبدقة 64 ميجا بكسل، والكاميرا فائقة الاتساع، ستصل بدقة، 48 ميجا بكسل، والكاميرا الماكرو، بدقة 2 ميجا بكسل، وتقول الشركة إن، الكاميرات الخلفية، ستلتقط، صورا ليلية رائعة، بدقة عالية جدا، تبلغ 9248×6944 بكسل، بالإضافة إلى أنها، ستدعم العديد من، المميزات التي تم، إدراجها في، الكاميرات الخلفية، لهواتف Galaxy S22، التي تم، الإعلان عنها، يوم 9 فبراير.



وبالرغم من أن، هناك هواتف وصلت، بمعدل تحديث للشاشة، يبلغ 144 هرتز، إلا أن الهاتف، Redmi K50 Gaming، سيعتمد على شاشة، بمعدل تحديث، 120 هرتز فقط، وبمعدل أخذ عينات باللمس، يبلغ 480 هرتز، والشاشة ستصل من نوع، OLED، وبجودة FHD+، وبزجاج حماية، من فئة، Gorilla Glass Victus، كما أنها، حصلت على شهادة، DisplayMate’s A +، وستحتوي على، ثقب كاميرا أمامية، في المنتصف، بالإضافة إلى، مستشعر بصمة، مدمج في الأسفل.

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وبخصوص المعالج، ونظام التشغيل، فأكدت منصة اختبارات الأداء، Geekbench، أن، إصدار K50، المخصص للألعاب، سيعمل بنظام، Android 12، وبواجهة مستخدم MIUI 13، وسيتم تشغيله، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، والذي يستند على، معالج الرسوميات، Adreno 730، بجانب ذاكرة عشوائية، بسعة تبدأ من، 12 جيجا رام، وتصل إلى، 16 جيجا رام، وذاكرة داخلية، بسعة تبدأ، من 256 جيجا بايت، وتصل إلى 512 جيجا بايت.كما أن الهاتف، Redmi K50 Gaming، سيحتوي على، نظام تبريد مدمج، وغرفة بخار، تبلغ 4860 ملم، لتبديد الحرارة، بنسبة 40% أفضل، من الجيل السابق، Redmi K40 Gaming، وهذا يعني أنك، لن تلاحظ، أي سخونة في جهازك، إلا بعد فترة طويلة، من تشغيل الألعاب، بمعدل فريمات عال، وعلاوة على ذلك، فإن هذا الهاتف، سيحتوي أيضا، على بطارية، بسعة 4700 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 120 واط،ولمعرفة باقي، مواصفات الهاتف، المخصص للألعاب، لن نحتاج إلى، الانتظار كثيرا، لأن الشركة، ستعلن رسميا، عن الهاتف، يوم 16 فبراير، وهذا يعني أننا، سنتعرف على، سعر ومواصفات الهاتف Redmi K50 Gaming، بعد ساعات قليلة.