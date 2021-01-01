طرق للتخلص من الشيب المبكر.. تعرف عليها



الشيب المبكر الشيب المبكر



يعتبر الشعر الرمادي من أكثر المشاكل التي يخشى منها الأشخاص الذين يدخلون الثلاثينيات من العمر، يمكنك التخلص منها بالعديد من الطرق الطبيعية إليك 3 طرق مجربة لتغطية الشيب المبكر وفقا لموقع stylecraze



وصفة الحنة والقهوة



سوف تحتاجين :

1 كوب معجون حناء طازج

3 ملاعق صغيرة زيت الشعر

1 ملعقة صغيرة مسحوق قهوة

القفازات

فرشاة وضع

وقت المعالجة

1 ساعة



طريقة تطبيق الوصفة

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في وعاء بلاستيكي ، اخلطي جميع المكونات حتى تحصلي على عجينة متجانسة.ارتدي القفازات الخاصة بك وضعي الخليط على شعرك باستخدام فرشاة . تأكدي من تغطية جميع الأجزاء الرمادية.اتركيه لمدة ساعة أو حتى يجف المعجون.تعمل الزيوت والحناء معًا على صبغ شعرك بشكل طبيعي. .بالخطوات.. طريقة لعلاج قشرة الشعر بالخل2. وصفة الشاي الأسودسوف تحتاجين2 ملعقة صغيرة أوراق شاي أسود1 كوب ماءطريقة تطبيق الوصفةاغلي الشاي الأسود في كوب من الماء واتركيه ينقع لبضع دقائق.اترك المحلول جانباً ليبرد.بمجرد أن يبرد الشاي ، ضعيه على شعرك واتركيه لمدة ساعة.اشطفي شعرك بالماء الجاري البارد.لا تغسليه بالشامبو ثم كررى الوصفة مرة كل أسبوعين3. وصفة الحناء و عصير ليمونسوف تحتاجين2 ملعقة صغيرة أوراق شاي أسود4 ملاعق كبيرة مسحوق حنة1 ملعقة كبيرة عصير ليمون1 ملعقة كبيرة زيتطريقة تطبيق الوصفةانقعي مسحوق الحنة في كوب ماء واتركيها تنقع لمدة 8 ساعات. يمكنك ترك الحناء لتنقع طوال الليل.في الصباح ، اغلي أوراق الشاي الأسود في الماء واتركيها تنقع لبضع دقائق. ضعه جانبا لتبرد.بمجرد أن يبرد الشاي ، اسكبيه في معجون الحنة الذي تركتينه لينقع وأضيفي عصير الليمونارتدي القفازات الخاصة بك وضعي الخلي يعتبر الشعر الرمادي من أكثر المشاكل التي يخشى منها الأشخاص الذين يدخلون الثلاثينيات من العمر، يمكنك التخلص منها بالعديد من الطرق الطبيعية إليك 3 طرق مجربة لتغطية الشيب المبكر وفقا لموقع stylecrazeوصفة الحنة والقهوةسوف تحتاجين :1 كوب معجون حناء طازج3 ملاعق صغيرة زيت الشعر1 ملعقة صغيرة مسحوق قهوةالقفازاتفرشاة وضعوقت المعالجة1 ساعةطريقة تطبيق الوصفةفي وعاء بلاستيكي ، اخلطي جميع المكونات حتى تحصلي على عجينة متجانسة.ارتدي القفازات الخاصة بك وضعي الخليط على شعرك باستخدام فرشاة . تأكدي من تغطية جميع الأجزاء الرمادية.اتركيه لمدة ساعة أو حتى يجف المعجون.تعمل الزيوت والحناء معًا على صبغ شعرك بشكل طبيعي. .