طرق للتخلص من الشيب المبكر.. تعرف عليها

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صورة الخبر: الشيب المبكر
الشيب المبكر


يعتبر الشعر الرمادي من أكثر المشاكل التي يخشى منها الأشخاص الذين يدخلون الثلاثينيات من العمر، يمكنك التخلص منها بالعديد من الطرق الطبيعية إليك 3 طرق مجربة لتغطية الشيب المبكر وفقا لموقع stylecraze

وصفة الحنة والقهوة

سوف تحتاجين :
1 كوب معجون حناء طازج
3 ملاعق صغيرة زيت الشعر
1 ملعقة صغيرة مسحوق قهوة
القفازات
فرشاة وضع
وقت المعالجة
1 ساعة

طريقة تطبيق الوصفة

في وعاء بلاستيكي ، اخلطي جميع المكونات حتى تحصلي على عجينة متجانسة.
ارتدي القفازات الخاصة بك وضعي الخليط على شعرك باستخدام فرشاة . تأكدي من تغطية جميع الأجزاء الرمادية.
اتركيه لمدة ساعة أو حتى يجف المعجون.
تعمل الزيوت والحناء معًا على صبغ شعرك بشكل طبيعي. .

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2. وصفة الشاي الأسود

سوف تحتاجين

2 ملعقة صغيرة أوراق شاي أسود
1 كوب ماء
طريقة تطبيق الوصفة


اغلي الشاي الأسود في كوب من الماء واتركيه ينقع لبضع دقائق.
اترك المحلول جانباً ليبرد.
بمجرد أن يبرد الشاي ، ضعيه على شعرك واتركيه لمدة ساعة.
اشطفي شعرك بالماء الجاري البارد.
لا تغسليه بالشامبو ثم كررى الوصفة مرة كل أسبوعين

3. وصفة الحناء و عصير ليمون

سوف تحتاجين

2 ملعقة صغيرة أوراق شاي أسود
4 ملاعق كبيرة مسحوق حنة
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة زيت


طريقة تطبيق الوصفة

انقعي مسحوق الحنة في كوب ماء واتركيها تنقع لمدة 8 ساعات. يمكنك ترك الحناء لتنقع طوال الليل.
في الصباح ، اغلي أوراق الشاي الأسود في الماء واتركيها تنقع لبضع دقائق. ضعه جانبا لتبرد.
بمجرد أن يبرد الشاي ، اسكبيه في معجون الحنة الذي تركتينه لينقع وأضيفي عصير الليمون
ارتدي القفازات الخاصة بك وضعي الخلي يعتبر الشعر الرمادي من أكثر المشاكل التي يخشى منها الأشخاص الذين يدخلون الثلاثينيات من العمر، يمكنك التخلص منها بالعديد من الطرق الطبيعية إليك 3 طرق مجربة لتغطية الشيب المبكر وفقا لموقع stylecraze

وصفة الحنة والقهوة

سوف تحتاجين :
1 كوب معجون حناء طازج
3 ملاعق صغيرة زيت الشعر
1 ملعقة صغيرة مسحوق قهوة
القفازات
فرشاة وضع
وقت المعالجة
1 ساعة

طريقة تطبيق الوصفة

في وعاء بلاستيكي ، اخلطي جميع المكونات حتى تحصلي على عجينة متجانسة.
ارتدي القفازات الخاصة بك وضعي الخليط على شعرك باستخدام فرشاة . تأكدي من تغطية جميع الأجزاء الرمادية.
اتركيه لمدة ساعة أو حتى يجف المعجون.
تعمل الزيوت والحناء معًا على صبغ شعرك بشكل طبيعي. .

المصدر: موقع stylecraze

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