هواوى تطلق نسخة جديدة من هاتفها العملاق Huawei Mate X2

أطلقت شركة هواوى الصينية نسخة خاصة من هاتف Huawei Mate X2 مع عدد من الترقيات في المواصفات الخاصة بالهاتف منها حصوله على تصميم أنيق بالإضافة إلى إطار خلفى من الجلد مع لون جديد للغاية، وهو اللون الأحمر.
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف هواوى Huawei Mate X2 قد تم إطلاقه رسميا في الأسواق الصينية، حيث يتواجد في المتاجر الرئيسية، ومن المحتمل إطلاقه قريبا في الأسواق العالمية.
وحصل هاتف هواوى Huawei Mate X2 على ذاكرة وصول عشوائي نسخة 12 جيجا بايت وخيار التخزين الداخلي 1 تيرا بايت، وسعر 3305 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 52 ألف جنيه مصرى.
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