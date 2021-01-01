هواوى تطلق نسخة جديدة من هاتفها العملاق Huawei Mate X2



Huawei Mate X2 Huawei Mate X2

أطلقت شركة هواوى الصينية نسخة خاصة من هاتف Huawei Mate X2 مع عدد من الترقيات في المواصفات الخاصة بالهاتف منها حصوله على تصميم أنيق بالإضافة إلى إطار خلفى من الجلد مع لون جديد للغاية، وهو اللون الأحمر.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف هواوى Huawei Mate X2 قد تم إطلاقه رسميا في الأسواق الصينية، حيث يتواجد في المتاجر الرئيسية، ومن المحتمل إطلاقه قريبا في الأسواق العالمية.



وحصل هاتف هواوى Huawei Mate X2 على ذاكرة وصول عشوائي نسخة 12 جيجا بايت وخيار التخزين الداخلي 1 تيرا بايت، وسعر 3305 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 52 ألف جنيه مصرى.

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ويأتى هاتف هواوى Huawei Mate X2 بشاشة من نوع OLED بقياس 8 بوصة للشاشة الرئيسية، وبجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وطبقة حماية قوية.ويقدم هاتف هواوى Huawei Mate X2 كاميرا خلفية رباعية، بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة تليفوتوجرافية بدقة 12 ميجابكسل، ووحدة periscope بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 16 ميجابكسل بزوايا عرض فائقة الاتساع.ويعمل هاتف هواوى Huawei Mate X2 ، بمعالج قوى من نوع Kirin 9000، والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع نظام التشغيل HarmonyOS 2.0.ويحتوى هاتف هواوى Huawei Mate X2 الهاتف على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 55 واط.