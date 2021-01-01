نوكيا تطلق رسميا هاتف Nokia G21 بمواصفات جبارة



Nokia G21 Nokia G21

أعلنت شركة HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا إطلاق هاتف Nokia G21 رسميا حيث يعتبر الهاتف ترقية كبيرة لسابقه Nokia G20 مع تحسينات على البطارية والشاشة والكاميرا.



وبحسب موقع GSMArena فإن أهم ميزة في هاتف نوكيا الجديد Nokia G21 الجديد هو أنه يدعم بطارية حتى عمر 3 أيام كاملة حيث قامت بإجراء تحسينات على أوضاع توفير الطاقة الخاصة بها ، مما يجعلها أقل تقييدًا، الأمر الذى سمح للشركة بتمكين المستوى الأول من توفير البطارية بنسبة 20? بدلاً من 10? .



ويأتي هاتف نوكيا Nokia G21، بشاشة بحواف نحيفة للغاية من نوع LCD، بقياس 6.5بوصة، وبجودة عرض+ FHD، تبلغ دقتها + 720 بكسل ، مع طبقة حماية منGorilla Glass Victus، ومعدل IP68 لمقاومة الماء والغبار.



ويقدم هاتف نوكيا Nokia G21 كاميرا ثلاثية خلفية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعه بدقة 5 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل.

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ويعمل هاتف نوكيا Nokia G21 بمعالج قوى من إنتاج شركة ميديا تيك من نوع Helio G35، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيحابايت، قابلة للتوسعة من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.، وسيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 12.ويحتوى هاتف نوكيا Nokia G21 على بطارية كبيرة بقوة 5050 مللي أمبير فى الساعة، يدعم الهاتف الذكي شبكات الجيل الخامس 5G، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، وكذلك كلا من GPS و NFC، كما يحتوى على مقبس سماعة الرأس ومنفذ شحن من نوع USB-C.