رسميا .. تحديد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد مواجهتي مصر والسنغال، في الدور النهائي لتصفيات كأس العالم قطر 2022.
ويواجه الفراعنة أسود التيرانجا في استاد القاهرة يوم 25 مارس المقبل، في التاسعة مساءا.
ويقام لقاء الإياب على ملعب ديامناديو بضواحي العاصمة السنغالية داكار يوم 28 مارس في التاسعة مساءا.
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ويطمح منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والرابعة عموما.
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