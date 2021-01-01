أفضل ساعات ذكية في 2022 وأسعارها

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استطاعت شركات الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة على تقديم عدد من الساعات الذكية التى تأتى بميزات خرافية، خاصة فيما يتعلق بالميزات الصحية حيث أصبحت الساعة الذكية بمثابة ممرض متنقل خاصة مع كبار السن.



ومع احتواء الساعات الذكية على ميزات طبية صحية إلى أنها تتمتع بميزات رياضي جبارة بالإضافة إلى ميزات تتبع النوم، والتوتر وتقنيات التتبع وربطها بالهواتف الذكي لإجراء المكالمات الهاتفية والمراسلة وغيرها، وذكر موقع Tech Advisor عددا من أفضل الساعات الذكية الموجودة في الأسواق التي يمكن شرائها في 2022 :



أفضل ساعة ذكية على الإطلاق في 2022

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ساعة آبل Apple Watch 7 الذكيةتعتبر ساعات آبل الذكية Apple Watch هي أفضل ساعات ذكية على الإطلاق لما تتمتع به من ميزات صحية جبارة مثل تتبع نسبة الأكسجين وضغط الدم بالإضاف إلى برامج التمارين الرياضية العديدة والأداء القوى، وتعد ساعة Apple Watch 7 الذكية والرائدة من آبل هى أفضل ساعة ذكية موجودة في الأسواق العالمية.وتدعم ساعة Apple Watch 7 ميزة إدخال نص جديدة مع تنبؤات الذكاء الاصطناعي، كما تم تقوية الزجاج الموجود في المقدمة ، وتصنف الساعة الآن بمعدل IP6X المقاوم للمياه والغبار، كما يمكنها الشحن حتي 80?? فى 45 دقيقة، و لم يتم تحسين البطارية ومع ذلك يمكن شحنها بمعدل 33? أسرع.ويبلغ سعر ساعة آبل الذكي Apple Watch 7 من 399 دولارًا أى ما يعادل حوالي 6270 جنيه مصرى ، كما تأتي العلب بخمسة ألوان مختلفة.أفضل ساعة ذكية بعد آبلساعة هواوى HUAWEI WATCH GT 2e الذكيةتعتبر ساعة HUAWEI WATCH GT 2e هى أفضل ساعة ذكية موجودة في الأسواق بعد ساعات آبل الذكية ، حيث تحتوى على عدد من الميزات الجبارة الغير موجودة في أى ساعة ذكية أخرى، حيث تدعم التتبع الذكي ل 100 نوع رياضة مختلف، تشمل التمارين المنزلية، مثل المشي والجري والتدريب الحر.وتحتوى ساع هواوى الذكية على عمر بطارية يكفي لمدة أسبوعي، كما تعمل بمعالج قوى من نوع Kirin A1، مع نظام تتبع نظام تحديد المواقع GPS، وتحتوي الساعة على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت.كما تضم عددا من الميزات الصحية مثل تتبع نسبة ضغط الدم والأكسجين، وتنظم المجهود اليومى خلال تمارين التنفس، وتراقب ساعات نومك، وتساعد المستخدمين على الحصول على مزيد من الراحة من خلال تحديد 6 أنواع شائعة من مشكلات النوم.وتبلغ ساعة هواوى HUAWEI WATCH GT 2e الذكية بسعر أقل إذ تتوفر مقابل 200 يورو أى ما يعادل حوالى 3.400 جنيه مصرى.أفضل ساعة ذكية يمكن شرائها في 2022 بسعر مناسبساعة أوبو Oppo Watch 2 الذكيةاوبو واتش 2 - Oppo Watch 2 تتلقى تحديث ColorOS Watch 3.0 بمزايا رائعة | موقع رقمي Raqami TVساعة أوبو Oppo Watch 2 الذكيةوتتميز Oppo Watch 2 بشاشة منحنية من نوع OLED ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، و 326 بكسل في البوصة، ومع ميزات طبية لمراقبة معدل ضربات القلب والنوم ومراقبة الأكسجين في الدم، وعمر بطارية يصل لـ 16 يوما، ومعالج من نوع Snapdragon Wear 4100 من شركة كوالكوم مع دعم ل Apollo 4s ، وسعة تخزين داخلية 16 جيجا بايت، مع ميزة اكتشاف التوتر والمساعدة على تقليل معدلاته.وتتوفر ساعة أوبو Oppo Watch 2 الذكية بسعر يبدأ من 200 دولار أمريكى لطراز 42 مم أى ما يعادل 3200 جنيه مصرى.أفضل ساعة ذكية في حدود 2000 جنيهساعة شاومي Xiaomi Watch S1 الذكيةوتأتى ساعة Xiaomi Watch S1 بشاشة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 1.43 بوصة، ودعم مقاومة الماء بمعايير 5ATM، وتقنية NFC للدفع، وميكروفون ومكبر صوتي لإجراء المكالمات الصوتية، بالإضافة إلى مستشعرات لقياس معدل نبضات القلب وتشبع الأكسجين في الدم وقياس ارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى تتبع حالة المستخدم أثناء النوم ، وبطارية بقوة 470 مللي أمبير.ويبلغ سعر ساعة شاومي Xiaomi Watch S1 الذكية مقابل سعر 165 دولار أي ما يعادل حوالى 2500 جنيه مصري.أفضل ساعة ذكية تحت 1000 جنيهساعة ريدمى Redmi Watch الذكيةوتأتى ساعة Redmi Watch بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 1.4 بوصة، وبدقة 320×320 بكسل، مع طبقة للحماية من زجاج 2.5D ، ومقاومة للماء والغبار حتى عمق 50 مترا، وعمر بطارية يصل حتى 7 أيام من الاستخدام العادي، مجموعة من أوضاع الرياضة لإبقائك نشطا.ويبلغ سعر ساعة ريدمى Redmi Watch 45 دولارا أمريكيا أي ما يعادل حوالى 700 جنيها مصريا.