أفضل إيربودز لاسلكية في 2022 وأسعارها

تتميز سماعات AirPods إيربودز من شركة آبل الأمريكية بأنها أفضل سماعات لاسلكية موجودة في الأسواق العالمية، لما لها من ميزات جبارة في التقنيات المتعلقة بالصوت، وكذلك ميزات الاتصال وميزات عزل الضوضاء وغيرها، ولكن سعرها المرتفع غالبا ما يقف حائلا بين شرائها.



وأطلقت عدد من شركات الهواتف الذكية في الفترة السابقة على رأسها شركة شاومى وهواوى عددا من السماعات اللاسلكية المنافسة بأسعار رخيصة مع ميزات جيدة للغاية ، وذكر موقع How-To Geekعدد من أفضل وأرخص السماعات اللاسلكية إيربودز الموجودة في الأسواق وأسعارها:



أرخص سماعات آبل AirPods إيربودز في 2022

سماعات AirPods 3

AirPods 2 vs. AirPods 3 Buyer's Guide: Should You Upgrade? - MacRumorsسماعات AirPods 3تعد سماعات AirPods 3 الأحدث من شركة آبل واحدة من أرخص سماعات AirPods إيربودز في الأسواق العالمية، و تتيح عمر بطارية يصل إلى 6 ساعات من الاستماع وما يصل إلى 30 ساعة، كما تحتوى على تقنية Adaptive EQ التي تقدم صوت مذهل مع تقنية Dolby Atmos للصوت المكاني ، مع مقاومة للتعرق والماء .ويتراوح سعر سماعات AirPods 3 بين حوالي 2500 إلى 2200 حيث كثيرا ما تصل على عروض من شركة آبل نفسها من خلال أمازون.أفضل سماعات آبل AirPods إيربودز في 2022سماعات AirPods Proairpods: Apple AirPods buying guide: Which one should you buy - Times of Indiaسماعات AirPods Proتعتبر سماعات AirPods Pro اللاسلكية من آبل هى أفضل سماعة AirPods إيربودز موجودة، وعلى الرغم من انه قد تم إطلاقها منذ 2019 إنها أنها تتفوق على سماعات AirPods 3 في الأداء والتقنيات، حيث تحتوى على ميزة العزل الضوضائى، كما أنها مجهزة للعمل ضد الضوضاء ومقاومة الماء.وتتوفر سماعات آبل AirPods Pro مقابل سعر حوالي 3600 جنيه مصرى.أفضل سماعات لاسلكية من شاومى تحت سعر 1000 جنيهسماعة شاومى Redmi Buds 3 ProXiaomi Redmi Buds 3 Pro: مواصفات ومميزات وسعر شاومي ريلمي بودز 3 بروسماعة شاومى Redmi Buds 3 Proتتميز Redmi Buds 3 Pro بسهولة التحكم فيها من خلال التشغيل والإيقاف المؤقت والتخطي في الوسائط بالإضافة إلى التبديل بين وضعي الشفافية و ANC ، ومؤشر LED ، مع منفذ USB-C كما يمكن شحنها عبر أي شاحن لاسلكي Qi بسرعات تصل إلى 5 واط ، وكابل بفتحة USB-C قصير، وتستخدم نظام الميكروفونات الثلاثة للسماح بأصوات الأشخاص القريبين منك حتى لا تضطر إلى خلع سماعات الأذن لإجراء محادثات قصيرة.وتتوفر سماعة شاومى Redmi Buds 3 Pro اللاسلكية مقابل سعر حوالى 650 جنيه مصرى.أفضل سماعات لاسلكية في 2022 تحت سعر 500 جنيهسماعات شاومى Redmi BudsXiaomi Redmi Buds 3 Pro: مواصفات ومميزات وسعر شاومي ريلمي بودز 3 بروسماعات شاومى Redmi Budsوتعمل سماعات Redmi Buds الأذن اللاسلكية من شاومي ، من 3 حتى 5 ساعات من وقت التشغيل، وتعمل بمعالج من شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع QC3040 SoC، كما تدعم السماعة اللاسلكية تقنية فك تشفير الصوت aptX Adaptive ، كما تأتى بعناصر مزودة بعناصر تحكم تعمل باللمس.وتأتي سماعات الأذن اللاسلكية Redmi Buds 3 من شاومي، بسعر حوالى 31 دولار "أي ما يعادل 500 جنيه مصري.أفضل سماعات لاسلكية من هواوىسماعة هواوى HUAWEI FreeBuds 3 اللاسلكيةتعتبر سماعة هواوي FreeBuds 3، من أفضل سماعات البلوتوث اللاسلكية لهواتف أندرويد أندرويد، والتي تعد منافسا قويا لسماعات آبل ايربودز، فهي تمتاز بتصميم مميز و أنيق مريح للأذن، كما تقدم تجربة صوت مميزة مع درجة صوت قوية أثناء الاستماع للموسيقي وإجراء المكالمات، وتتوافق سماعة HUAWEI FreeBuds 3 مع أي هاتف ذكي، وتمتاز بدعم تقنية إلغاء الضوضاء، مع عمر بطارية يصل إلي 4 ساعات من التشغيل المتواصل، و20 ساعة من التشغيل مع علبة الشحن، وتتوفر مقابل سعر يزيد عن 3000 آلاف جنيه مصري.أفضل سماعات لاسلكية بلوتوث في حدود 2000 جنيهسماعات Beats Studio Buds اللاسلكيةوتتمتع بميزة Spatial Audio والتى جاءت فى سماعات AirPods Pro والتى تمنح نقاء صوتى كبير كتجربة مشاهدة لتجربة السينما، كما تدعم وضوح أفضل وإعاقة للضوضاء الخارجية عند إجراء المكالمات.وتدعم الاقتران بلمسة واحدة مع الهاتف الذكي مع إتاحة إنهاء المكالمات وتشغيل وتخطي الأغاني والتبديل بين أوضاع الاستماع.وتتوفر سماعات Beats Studio Buds مقابل من سعر 150 حتى 200 جنيه مصري.