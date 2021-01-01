لمراقبه نشاطات المركبات الفضائية الأجنبية على سطح القمر.محطة آلية روسية

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إن المحطة الكوكبية الروسية الآلية "لونا -26" تسمح بمراقبة نشاطات المركبات الفضائية الأجنبية على سطح القمر حسبما نقل موقع RT.

وأضافت الوكالة، في بيانها حول خطط عمل المحطة الروسية الآلية "لونا -26" المقرر إطلاقها في عام 2024: "تتضمن مهمات البرنامج الروسي لاستكشاف واستثمار القمر، كشف وتحديد خصائص الموارد القمرية، وكذلك تقييم ومراقبة نشاطات المركبات الفضائية الحكومية والخاصة التابعة للدول الأجنبية".

ووفقا للخطة، ستحدد المركبة الفضائية، التي ستنتقل إلى القمر بعد "لونا -26"، خصائص الأجسام ذات الانعكاس المنخفض وتحديد أحجامها، التي تصل إلى عدة سنتيمترات، باستخدام المعدات الالكترونية الضوئية في نطاق الأشعة تحت الحمراء من مدار قمري بارتفاع 50 إلى 100 كيلومتر.

المصدر: السلطة

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