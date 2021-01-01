الأعلان عن وظائف خالية في مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية



مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية



أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم عن وظائف خالية في مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة برج العرب التابعة لإدارة برج العرب التعليمية بمحافظة الإسكندرية.



وتتمثل هذه الوظائف الخالية في : مدير أكاديمي ، ومعلم ميكانيكا ، ومعلم حاسب آلي وبرمجيات ، ومعلم لغة عربية ودين ، ومعلم لغة إنجليزية ، ومعلم تربية رياضية ، ومعلم رياضيات ثانوي ، ومسئول شئون عاملين ، ومسئول شئون الطلاب ، ومسئول جود ة، وأخصائي اجتماعي ، وأخصائي نفسي.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن شروط التقدم لهذه الوظائف الخالية تتمثل في :

- السن لا يزيد عن 50 سنة

- أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة الاسكندرية او البحيرة

- إجادة استخدام الحاسب الالي والإنترنت

- إجادة استخدام الحاسب الالي والإنترنت

- اجادة مهارة العمل الجماعي

- إجادة مهارات التواصل

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات للمعلمين

- خبرة بمجال الوظيفة المتقدم لها

قد يعجبك أيضا...

وظائف خاليةجدير بالذكر أن أن مدرسة GIT لـ التكنولوجيا التطبيقية تتميز بتدريس تخصصات: إنتاج وتجميع وصيانة الماكينات الصناعية، برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية وتحليل البيانات .وكانت قد وقعت وزارة التربية والتعليم في ابريل الماضي، بروتوكول تعاون مع شركة GIT لإطلاق مدرسة، جي أي تي (GIT) لـ التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية والمتخصصة بمجالات إنتاج الماكينات الصناعية، وتشكيل وتشغيل المعادن، وتصميم وتركيب وصيانة دوائر التحكم الكهربائية للماكينات الصناعية، وتشغيل وبرمجة ماكينات الإنتاج، والبرمجة ونظم المعلومات الإلكترونية، وتكنولوجيا اللحام.الجدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد قام الشهر الماضي بتوقيع ست مذكرات تفاهم مع مشروع قوي عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وست شركاء من القطاع الخاص لإنشاء ست مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية وهي: مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسيوط، وذلك ومدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية، مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا، مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة (مدينة السادس من أكتوبر)، مدرسة أفروإيجبت الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان).