اليوم أحصائيات كورونا .. انخفاض بإصابات الصين و638 ألف وفاة في البرازيل

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ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 414 مليوناً و19 ألفا و118 مصابا، حتى صباح الثلاثاء.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و845 ألفا و58 حالة، فيما تعافى 336 مليونا و108 آلاف و93 حالة.



أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، تسجيل 80 إصابة جديدة بكوفيد-19، انخفاضا من 84 حالة في اليوم السابق.

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وقالت اللجنة في بيان إن 40 من الإصابات جديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 26 حالة قبل يوم.وسجلت الصين 44 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 39 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.وبذلك يكون بر? ?الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الاثنين 107094 إصابة مؤكدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الاثنين، تسجيل 7831 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و146 وفاة.وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 5 ملايين و300537 ويصل إجمالي الوفيات إلى 312965.أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الاثنين، تسجيل 58540 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 473 وفاة.بذلك تكون البرازيل قد سجلت 27 مليونا و538503 حالات إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 638835، وفقا لبيانات الوزارة.