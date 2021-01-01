“مواصفات وأسعار "كامارو 2022 في السعودية



كامارو كامارو

المربع نت – شيفروليه كامارو هي واحدة من أهم السيارات الرياضية في تاريخ صناعة السيارات الأمريكية تعرف بالتصميم العضلي الرياضي الذي أصبح مميزا للسيارات الأمريكية، واستطاعت كامارو على مدار سنوات عديدة أن يكون لها حصة سوقية كبيرة في سوق السيارات الرياضية، وخلال السطور التالية نستعرض لكم مواصفات وأسعار شيفروليه كامارو 2022 في السعودية.



خارجية شيفروليه كامارو 2022

من الأمام تظهر سيارة شيفروليه كامارو بتصميم جرئ وقوي يوحي بالقوة والعضلات الأمريكية المشهود لها على مدار سنوات عديدة، حيث تظهر المقدمة بشيك كبير وعريض باللون الأسود غير اللامع ليعطي إيحاء بالقوة التي توجد تحت غطاء المحرك وعلى العجلات التي تظهر في الطرق والحلبات، كما توجد المصابيح الأمامية التي تعمل بالكامل بتقنية الـLED، مع وجود مصابيح ضباب أمامية LED.



أما من الجانب، فتوجد المرايات الجانبية التي تعمل كهربائياً بالكامل في طيها وتعديلها ومدمج بها اشارات للانعطاف، وتأتي بتصميم رياضي ومدمجة في باب السيارة لإعطاء رؤية أفضل وكذلك انسيابية هواء أفضل من كونها في قائم السيارة، مع وجود عواكس على رفارف السيارة من الأمام، كما يتميز التصميم الجانبي بخطوط انسيابية تعطي مظهر رياضي جذاب، مع تنفيخ واضح بشكل كبير في الرفارف الخلفية.

قد يعجبك أيضا...

ومن الخلف، يكتمل التصميم الهجومي المعتاد من شيفروليه كامارو بداية من الجناح الخلفي الذي يأتي بنفس لون هيكل السيارة، مع تصميم المصابيح الخلفية المستمد من الجيل الأول من كامارو الكلاسيكية، مع وجود 4 مخارج لعادم السيارة.داخلية شيفروليه كامارو 2022تأتي المقصورة الداخلية في شيفروليه كامارو بتصميم رياضي كما من الخارج، حيث يتوفر مقود السيارة متعدد الوظائف بشكل منحوت ومن الجلد ليعطي شعور رياضي فريد من نوعه، كما أن العدادات تأتي بجرافيك مميز مع وجود 4 عدادات لمعرفة معلومات السيارة من تبريد وحرارة زيت المحرك والقير، ومعلومات أخرى.كما أن السيارة تحتوي على شاشة ترفيهية بقياس 8 بوصة تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث، كما أنها متصلة بنظام صوتي مميز من شركة Bose مكون من 9 مكبرات صوت لطراز الكوبيه و7 مكبرات صوت لطراز الكشف، مع تصميم منحوت لطبلون السيارة المميز.أما المقاعد فهي تتوفر بالجلد ولمسات من فرش الكانتارا، مع تصميم رياضي مع إحتضان السائق من الجوانب لتوفير ثبات أكثر على المقعد أثناء القيادة على الحلبات والقيادة الرياضية، كما تأتي في بعض الفئات بلونين من المقاعد.محركات شيفروليه كامارو 2022 في السعوديةوتستمد شيفروليه كامارو قوتها من محركات عديدة في السعودية وهما كالأتي:المحرك الأول: 6 أسطوانات تيربو سعة 3.6 لتر يولد قوة 355 حصان وعزم 385 نيوتن متر.المحرك الثاني: 8 أسطوانات تيربو سعة 6.2 لتر يولد قوة 455 حصان وعزم 617 نيوتن متر.المحرك الثالث: 8 أسطوانات سوبرتشارج سعة 6.2 لتر يولد قوة 650 حصان وعزم 881 نيوتن متر.مواصفات الأمان وأنظمة مساعدة السائقكما تتوفر شيفروليه كامارو في المملكة العربية السعودية بالعديد من مواصفات الأمان وأنظمة مساعدة السائق ومنها الأتي:وسائد هوائية أماميةوسائد هوائية جانبيةنظام الثبات الإلكترونينظام مراقبة ضغط الهواء في الإطاراتحساسات أماميةحساسات خلفيةكاميرا خلفيةكاميرا لتسجيل بيانات الأداءالتحكم في الانطلاقتنبيه حركة المرور الخلفيةنظام المساعدة في البقاء على المسارتنبيه مغادرة المسارتنبيه الاصطدام الأماميأسعار شيفروليه كامارو 2022 في السعوديةتتوفر شيفروليه كامارو بكذا فئة مختلفة وأسعارهم ابتداءً من 173,600 ريال سعودي شامل الضريبة.