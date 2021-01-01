«الصين» تطرح نسخة معدلة من مركبات Binye

آخر الأخبارأخبار السيارات › «الصين» تطرح نسخة معدلة من مركبات Binye

صورة الخبر: Binye
Binye

كشفت شركة Geely الصينية عن سيارة كروس أوفر جديدة صنفت من بين أجمل مركبات فئتها وأكثرها تطورا.

وأتت السيارة الجديدة كنسخة معدلة عن مركبات Binye التي طرحتها Geely العام الماضي، لكنها حصلت على هيكل أكثر تميزا ويحمل طابعا رياضيا قويا، وتزينت بواجهة أمامية بشبك عريض وفتحات هوائية كبيرة، كما جهزت بعجلات عريضة، وثبت على سقفها من الخلف جنح هوائي بتصميم خاص لزيادة ثبات المركبة على السرعات العالية.

وزودت هذه السيارة بمصابيح أمامية وخلفية مميزة جدا تعمل بتقنيات LED، كما ثبت على واجهتها الخلفية خط إضاءة بتصميم جذاب، وجهزت قمرتها بمقاعد جلدية مريحة تتسع لخمسة ركاب، وثبت على واجهة القيادة مقود رياضي بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والقيادة، إضافة إلى شاشة لمسية متطورة كبيرة للتحكم بالكاميرات وأنظمة المولتيميديا، وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

وجهزتها Geely بأنظمة متطورة لتحديد المواقع، وأنظمة لطلب النجدة في حالات الطوارئ، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، ونظام تشغيل للمحرك عن بعد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح السيارة بمحركات BHE15 التوربينية التي تعمل بالبنزين، سعتها 1.4 ليتر، وتولد عزما يعادل 181 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.

المصدر: الاهرام أوتو

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على «الصين» تطرح نسخة معدلة من مركبات Binye

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
75448

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager