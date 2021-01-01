أستون مارتن فالكيري تتألق باللون الأحمر (صور)



استون مارتن استون مارتن

بدأت شركة «أستون مارتن» في تسليم 150 نسخة من طراز «فالكيري» المميز، بدايةً من شهر نوفمبر العام الماضي، إذ تأتي السيارة الرياضية الخارقة بمحرك سعته 6.5 لتر ومكون من 12 أسطوانة، وقوة قدرها 1176 حصانًا، وعزم دوران يصل حتى 900 نيوتن متر.



واستعراضاً لقوة «فالكيري» قام وكيل أستون مارتن، في النرويج بنشر بعض الصور التي تليق بالسيارة المميزة باللون الأحمر، بجانب عرض السيارة مع طرازي V8 فانتاج و دي بي إكس.



وبحسب motor1، تحمل هذه النسخة من أستون مارتن فالكيري التسلسل الإنتاجي 69 من أصل 150 سيارة، بجانب ذلك فإن سعر السيارة يتخطى 3 ملايين دولار، بجانب الضرائب ورسوم في الاستلام.

قد يعجبك أيضا...

كما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أستون مارتن، أن طراز «فالكيري» سيقوم باستعراض قدراته على حلبة «نوربورينج» سواء بالنسخة المخصصة للقيادة على الطرقات أو النسخة المخصصة للحلبات والتي تحمل شارة آي إم آر برو.فيما تتميز أستون مارتن «فالكيري» بنسخة الكوبيه بأبواب تفتح بشكل أجنحة طائر النورس، أما نسخة «الرودستر» تفتح الأبواب بشكل أجنحة الفراشة.وعلى الرغم من أن أستون مارتن لم تدل بأي تصريح حول مناورة التسارع من 0:100 كلم في الساعة، أو حتى السرعة القصوى، لكن من المتوقع أن السيارة ستكون قادرة على توفير أرقام مذهلة ومميزة، خاصة في ظل قدرة المحرك على انتاج ما يزيد عن 1000 حصان.