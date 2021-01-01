أستون مارتن فالكيري تتألق باللون الأحمر (صور)

بدأت شركة «أستون مارتن» في تسليم 150 نسخة من طراز «فالكيري» المميز، بدايةً من شهر نوفمبر العام الماضي، إذ تأتي السيارة الرياضية الخارقة بمحرك سعته 6.5 لتر ومكون من 12 أسطوانة، وقوة قدرها 1176 حصانًا، وعزم دوران يصل حتى 900 نيوتن متر.
واستعراضاً لقوة «فالكيري» قام وكيل أستون مارتن، في النرويج بنشر بعض الصور التي تليق بالسيارة المميزة باللون الأحمر، بجانب عرض السيارة مع طرازي V8 فانتاج و دي بي إكس.
وبحسب motor1، تحمل هذه النسخة من أستون مارتن فالكيري التسلسل الإنتاجي 69 من أصل 150 سيارة، بجانب ذلك فإن سعر السيارة يتخطى 3 ملايين دولار، بجانب الضرائب ورسوم في الاستلام.
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