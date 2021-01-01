بليزر 2023 من شيفرولية بتحديثات جديدة

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بليزر

كشفت شفرولية عن سيارة بليزر 2023 المحدثة بتصميم رياضي محسن بشكل بسيط، وتحديثات داخلية بارزة.

في الداخل، سيحصل الركاب على شاشة معلوماتية ترفيهية قياس 10 إنش كأبرز إضافة للسيارة، وتحصل فئة RS على لون على شحن لاسلكي للهواتف الذكية ونقطة اتصال واي فاي 4G LTE، وتأتي هذه الميزات اختيارياً للفئات الأساسية. في الخارج حصلت الواجهة على مصابيح نهارية محدثة مائلة للوسط، وتوفر بليزر 2023 ألوان جديدة وجنوط بمقاسات من 18 إلى 21 إنش.

ميكانيكياً ستوفر السيارة خيارين من المحركات أحدهما محرك 2.0 لتر ينتج 228 حصان، والآخر محرك V6 سعة 3.6 لتر ينتج 308 حصان. ويتصل كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات.

المصدر: سعودى شفت

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