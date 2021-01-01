الكشف عن الأسباب الحقيقية لاعتزال عبد الله السعيد



عبد الله السعيد عبد الله السعيد

كشف حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الأسباب الحقيقية لاتخاذ عبد الله السعيد نجم الفريق والمنتخب قرار الاعتزال الدولي.



وقال إبراهيم، أن الضغوطات التي تعرض لها عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق، سبب إعلانه قرار الاعتزال الدولي وتم الحديث معه من قبل الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال، ولكن اللاعب استقر على عدم اللعب الدولى مرة أخرى.



إصابة رمضان صبحي

وأوضح حمد إبراهيم أن رمضان صبحي، جناح الفريق، تواجد خارج قائمة بيراميدز أمام أهلي طرابلس الليبي، بسبب شكوى اللاعب بآلام فى البطن عقب العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية منذ يومين .

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وأشار إلى أن فريق بيراميدز سوف يقوم بتطوير طريقة اللعب خلال المرحلة المقبلة حيث تواجد كثير من اللاعبين الجديد ولابد من زيادة الانسجام.يُذكر أن بيراميدز حقق فوزًا صعبًا على أهلي طرابلس الليبي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.