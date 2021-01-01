شركة بورش تستثمر في للدراجات الكهربائية

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بورش

مع عمل بورش على توسيع الميزات المتوفرة لعملائها فقد استثمرت في شركة متخصصة في الدراجات الكهربائية.

لا تعد شركة Fazua من الأسماء المشهورة، لكن بورش تقول أنها “شركة مبتكرة لأنظمة الدراجات الكهربائية”. ووضحت أيضاً أنها “رائدة في تطوير تقنيات القيادة المدمجة وخفيفة الوزن”. وتعتمد أكثر من 40 شركة على تقنيات Fazua.

جدير بالذكر أن بورش تفكر بالاستحواذ على الشركة مستقبلاً من خلال استثمار إضافي محتمل.

المصدر: سعودى شفت

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