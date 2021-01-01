جزاءات تأديبية للعمال المخالفين بقانون العمل .. تعرف عليها

صدق مجلس الشيوخ، أمس الأول الأحد، على مواد مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، حيث ناقش مجموعة من المواد أبرزها المتعلقة بالإجازات والعقوبات.
وناقش مشروع قانون العمل الجديد حق صاحب العمل في تطبيق عقوبات على العامل حال أخطأ في عمله أو خالف قواعد المؤسسة بأي شكل من الأشكال، فنظم القانون هذا الأمر.
جزاءات قانون العمل الجديد
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، حال مخالفته لإحدى المواد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وهى متدرجة كالآتي:
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