أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15 فبراير 2022

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شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، استقرارًا، متأثرًا بالثبات في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1863 دولارًا للأوقية.



وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا.



أسعار الذهب اليوم في مصر:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 544 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 700 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 815 جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 932 جنيها.

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أسعار سبائك الذهب اليوم:سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4075 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 8150جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 16280جنيها.سعر الجنيه الذهب:سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو6570 جنيهًا.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.سعر الذهب اليوم عالميا:استقرت أسعار الذهب بعدما واصلت مكاسبها أمس الاثنين، مرتفعة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، إذا دعمت المخاوف من الصراع بين روسيا وأوكرانيا المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا وأبقت مستثمري البلاديوم في حالة قلق إزاء تعطل الإمدادات.