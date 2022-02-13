سعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء



اسعار العملات اسعار العملات

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 15 – 2 – 2022



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

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كما سجل اليورو للشراء 17.6779 جنيه، والبيع 17.8208 جنيه.الجنيه الإسترليني للشراء 21.1562 جنيه، والبيع 21.3214 جنيه.ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.2638 جنيه، والبيع 12.3703 جنيه. ‏الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.3751 جنيه، والبيع 2.3944 جنيه.أسعار صرف العملات الأجنبية اليومالكرون النرويجي للشراء 1.755 جنيه، والبيع 1.7737 جنيه.الكرونا السويدية للشراء 1.6639 جنيه، والبيع 1.6814 جنيه.الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.9081 جنيه، والبيع 17.042 جنيه.ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.5306 جنيه، والبيع 13.6525 جنيه.ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.1185 جنيه، والبيع 11.2384 جنيه.