المالية: متوسط زمن الإفراج الجمركي انخفض 50%

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر سبقت العديد من دول العالم، في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الاثنين14 فبراير 2022، أن متوسط زمن الإفراج الجمركى انخفض 50% بشهادة البنك الدولي، بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، والتى حققت وفورات مالية للمجتمع التجارى المصرى فى التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة.
وأوضح الوزير، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» قلصت زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22,5 ألف جنيه عن كل حاوية، إلى جانب استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.
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