المالية: متوسط زمن الإفراج الجمركي انخفض 50%

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر سبقت العديد من دول العالم، في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».



وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الاثنين14 فبراير 2022، أن متوسط زمن الإفراج الجمركى انخفض 50% بشهادة البنك الدولي، بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، والتى حققت وفورات مالية للمجتمع التجارى المصرى فى التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة.



وأوضح الوزير، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» قلصت زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22,5 ألف جنيه عن كل حاوية، إلى جانب استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.

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وأشار الوزير، إلى أن منظومة «ACI» تُعد - وفقًا لتقرير مرصد الاقتصاد المصرى الصادر عن البنك الدولى لعام 2021 - انطلاقة قوية نحو استكمال رقمنة المنظومة الجمركية التى ترتكز على ربط كل الموانئ عبر المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة»، بما يساعد فى تحفيز بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات للمستوردين والمصدرين وتخفيف الأعباء عنهم.ويري الوزير، أن منصة «النافذة الواحدة» تضمن الوصول بسهولة إلى كل المعلومات الخاصة بالتجارة المصرية الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل ما تتيحه من إمكانية الاستفادة من أدوات تحليل هذه البيانات، على نحو يسهم فى إثراء إصلاح السياسات المالية والاقتصادية، واتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب، والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمى.