تريندات هدايا العيد الحب فى مصر..ابرزها بوكية الممبار.

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الجو الشاعري و الشموع و القلوب والدباديب الحمراء، هي أكثر ما يميز هدايا عيد الحب ، لكن الكثيرين من المرتطبين يشعرون بالملل تجاه الهدايا الهدايا التقليدية ويبحث عن الهدايا التي تضفي جو من البهجة والمرح، ويبحثوت أيضاً بعض الهدايا الطريفة التى يمكن تقديمها لتضحك وتسعد الطرفين في هذا اليوم المميز كما يلي:



شباشب عيد الحب والتي انتشرت مؤخرا في يوق الهدايا الهدايل المصري ويترتواح سعره نن 50 جنيه ل 500 جنيه ، هذه الهدية تجعل يوم عيد الحب أكثر تميزا، فماذا لو كان مصحوب بكلمة خاصة مطبوعة عليه أو لون فسفوري مميز.



بكر المناديل ذات الوردي والتي انتشرت أيضاً كأبرز ترينها الهدايا في نصر ويتروح سعر البكرة من 15 جنيه إلي 60 جنيه ، من منا لا يحتاج لاستخدام المناديل الورقية اكثر من مره فى اليوم قبل او بعد الأكل أو عند لمس شيء تشعر انه غير نظيف، أو لتجفيف اليدين بعد غسلهما، فهي هدية مسلية ومميزة ويحتاجها الكثير وخاصة إذا كان مطبوع عليها بعض الكلمات الخاصة بكم.

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هدية مجموعة أمشاط للشعر وتتكون مشط واسع وأخر ضيق بالإضافة إلى فرشاة شعر وفلاية وقد تكون هذه المجموعة البلاستيك يتراوح سعرها ما بين 20 جنية ألي 300 جنيه ، أما إذا كانت مصنوعة من الخشب يتعدي سعرها 500 جنيه وقد تصل لألف جنيه ومن الأفضل أن يكونوا مصنوعين من الخشب، حتى لا يتأثر الشعر بالسلب، فهي هدية مميزة ومضحكة خاصة لو كانا الحبيبين من هواة المقالب والمزاح مع بعضهما.من أبرز الهدايا التي تصدرت فلانتين 2022 هي باقة من الممبار المزين بالبقدونس أو الاستربس الحار المزين بصوص الباربكيو ويتراح السعر من 60 جنيه إلي 300 جنيه .