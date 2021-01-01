كشف نووي خطير. أشخاص تنبأوا بحرب عالمية ثالثة في 2022.

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توتر شديد بين روسيا وأوكرانيا يثير تخوفات كثيرة بين الخبراء، من احتمالية اندلاع حرب بين الدولتين، يمكن أن تؤثر على العالم كله، خاصة بعد أن حشدت موسكو قواتها العسكرية على الحدود، ما دفع الكثيرون إلى ربط هذا الأمر، بتوقعات العرافين حول العام الجاري الذين تنبأ عدد منهم بوقوع حرب.



ونستعرض في السطور التالية أبرز العرافين وخبراء الفلك الذين جاء في توقعاتهم لعام 2022 الجاري أن هناك حربا ستندلع.



كريج هاميلتون باركر

كريج هاميلتون باركر من أشهر العرافين في المملكة المتحدة، له توقعات كثيرة تحققت خلال السنوات السابقة، وفي توقعاته للعام 2022 التي نشرها في ديسمبر الماضي، تنبأ باندلاع حرب.

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يشتهر كريج بأنه تنبأ بأحداث عديدة وتحققت على أرض الواقع، أبرزها الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، والأحداث المفاجئة لعام 2020، بحسب موقع «pr news wire» الأمريكي.اليابان ستتحول إلى قوة رهيبةيقول كريج باركر، الذي نشر توقعاته عبر قناته على موقع «يوتيوب» إنه يظن أن أبرز الأحداث التي ستقع في 2022 هي انتشار مذهل وفتاك للسلاح النووي: «أرى أن اليابان ستخزن أسلحة نووية وستتحول إلى قوة رهيبة، وإيران أيضا ستؤكد أنها تملك قوة نووية فتاكة، وإسرائيل سوف ترد بضربهم».تاتيانا بورشتعتبر تاتيانا بورش واحدة من أبرز خبراء الفلك في روسيا، وفي كتابها الأخير «Complete Horoscope 2022»، الذي وضعت فيه توقعاتها للعام 2022 وصدر قبل بداية العام بفترة قصيرة، تتنبأ بوقوع حرب عالمية ثالثة.من بين أبرز التنبؤات التي توقعتها خبيرة الأبراج الفلكية الروسية، هي الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والأحداث المفاجئة.تبني العرافة الروسية تنبؤها على حدث يتكرر كل 84 سنة ويجلب معه الخراب، وهو أن أورانوس يكون في برج الثور، هذا الأمر بدأ في 2018 ويستمر إلى 26 أبريل 2026، والمرعب أن خلال هذا الحدث اندلعت حروب مدمرة، ضمنها حرب القرم والحرب العالمية الثانية».نوستراداموسنشر العراف الفرنسي ميشيل دي نوسترادام المعروف بامس «نوستراداموس» كتابا شهيرا من تأليفه اسمه «Les Prophéties» يعود تاريخه إلى عام 1555، يضم 942 تنبؤًا له، من ضمنها أن الحرب سوف تلتهم أوروبا، وتحديدا فرنسا، إذ يحتل الشرق باريس.نوستراداموس يعتبر من أشهر العرافين في التاريخ الذين توقعوا أحداثا ووقعت كما تنبؤوا بها، ومن أمثلة ذلك تنبؤه بهزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، واشتعال أحداث 11 سبتمبر، بحسب صحيفة «timesnownews» الهندية..في حين أنه من الصعب تحديد التواريخ الدقيقة مع تنبؤات نوستراداموس، لأنها تستند إلى الحركات الفلكية بدلاً من التقويم، إلا أن العديد من خبراء الفلك يظنون أن هناك حربا ستندلع في أوروبا خلال 2022 كما توقع العراف الفرنسي.