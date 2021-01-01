سقوط طيور «شحرور» و«زرزور» من السماء نافقة.. 3 احتمالات للوفاة

يحاول الخبراء الوقوف على تفسر ظاهرة غريبة، رصدتها كاميرات المراقبة، إذ تسقط الطيور من السماء فجأة، وبشكل مرعب «ميتة»، من نوع اسمه «الشحرور» ذات الرأس الأصفر، سُجلت هذه اللقطات يوم الاثنين الماضي، في «تشيهواهوا» بالمكسيك.
في الفيديو، الذي بدأ ينتشر بشكل واسع مؤخرا، يبدو أن الطيور ترتطم بالأرض فجأة وفي وقت واحد، والعديد منها حاول التحليق مرة أخرى، ولكن البعض الآخر سقط على الأرض، بحسب ما نقل موقع «لاد بايبل» البريطاني عن وسائل الإعلام المحلية.
الشرطة تتلقى تقرير عن طيور «الشحرور» التي تتساقط
تلقت الشرطة التقارير الساعة 8.20 صباحًا، عن أكوام الطيور المتناثرة في الشوارع، واستدعت السلطات طبيب بيطري لتحليل الطيور المهاجرة النافقة التي تتجه جنوبا من كندا خلال الشتاء، ووفقًا لتحليلات البيطري هيرالدو دي تشيهواهوا، فإن الطيور ربما ماتت نتيجة استنشاق دخان سام، أو من مدفأة قريبة، ومن الممكن أيضًا أن يكونوا اصطدموا بخط كهرباء أثناء وجود حمل زائد عليه.
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