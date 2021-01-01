سقوط طيور «شحرور» و«زرزور» من السماء نافقة.. 3 احتمالات للوفاة

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يحاول الخبراء الوقوف على تفسر ظاهرة غريبة، رصدتها كاميرات المراقبة، إذ تسقط الطيور من السماء فجأة، وبشكل مرعب «ميتة»، من نوع اسمه «الشحرور» ذات الرأس الأصفر، سُجلت هذه اللقطات يوم الاثنين الماضي، في «تشيهواهوا» بالمكسيك.

في الفيديو، الذي بدأ ينتشر بشكل واسع مؤخرا، يبدو أن الطيور ترتطم بالأرض فجأة وفي وقت واحد، والعديد منها حاول التحليق مرة أخرى، ولكن البعض الآخر سقط على الأرض، بحسب ما نقل موقع «لاد بايبل» البريطاني عن وسائل الإعلام المحلية.

الشرطة تتلقى تقرير عن طيور «الشحرور» التي تتساقط
تلقت الشرطة التقارير الساعة 8.20 صباحًا، عن أكوام الطيور المتناثرة في الشوارع، واستدعت السلطات طبيب بيطري لتحليل الطيور المهاجرة النافقة التي تتجه جنوبا من كندا خلال الشتاء، ووفقًا لتحليلات البيطري هيرالدو دي تشيهواهوا، فإن الطيور ربما ماتت نتيجة استنشاق دخان سام، أو من مدفأة قريبة، ومن الممكن أيضًا أن يكونوا اصطدموا بخط كهرباء أثناء وجود حمل زائد عليه.

واقعة مشابهه في ويلز بعد 3 أيام فقط
في حين أن اللقطات صادمة بشكل لا يمكن إنكاره، وردت تقارير عديدة عن حوادث مماثلة مؤخرًا، ففي الأسبوع الماضي فقط، جرى العثور على مئات الطيور ميتة بعد سقوطها من السماء في ويلز، وهي من نوع اسمه «الزرزور»، مساء الخميس الماضي.

وقال توم سينكلير، محرر صحيفة بيمبروكشاير هيرالد الذي رصد هذه الواقعة، إن الطيور تبدو وكأنها نفقت قبل أن تضرب الأرض، وبحسب «بي بي سي»، كان هناك أكثر من 50 طائرًا على الطريق، ويمكن سماعهم جميعًا يصرخون ويصدرون أصواتًا، من المعتقد أن عدد طيور «الزرزور» التي نفقت جرى جمعها في 10 أكياس قمامة، أي أن عددها يمكن أن يصل إلى 1000.

كما هو الحال مع طيور «الشحرور» ذات الرأس الأصفر في المكسيك، ليس من الواضح سبب الوفاة الجماعي، ولكن من المحتمل أن يكونوا تعرضوا للاضطراب مما تسبب في ارتباكهم وسقوطهم على الأرض.

المصدر: الوان

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