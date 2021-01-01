اعراض و علاج مرض الصدفية. مرض أصيبت به الفاشينيستا فرح الهادي



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

كان لنشر الفاشينيستا فرح الهادي، مقطع فيديو كشفت فيه عن إصابتها بمرض الصدفية عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، دور كبير في تزايد البحث من جانب المتابعين عن مرض الصدفية الذي أصيبت به فرح الهادي التي تصدرت التريند علي محرك البحث علي جوجل حيث عانت من حساسية شديدة في أماكن متفرقة من الجسد، والتي تظهر في بعض الأحيان وكأنها حروق



فما هي الصدفية:



وفقا لموقع mayoclinic تندرج الصدفية ضمن الأمراض الجلدية المزعجة والتي تسبب ألمًا وتشوه المظهر الجمالي للجلد حيث انها مرض جلدي مزمن غير مُعدٍ، يرجع إلى عوامل وراثية، مع عوامل خارجية مثل التوتر النفسي أو حروق الشمس أو أدوية معينة أو جروح جلدية أو اضطرابات هرمونية أو اضطرابات أيضية، بالإضافة إلى البدانة وشرب الخمر.

قد يعجبك أيضا...

أنواع الصدفية:يوجد العديد من الأنواع لمرض الصدفية، فهناك صدفية الطبقات وهو النوع الأكثر انتشارًا ويُسبب طبقات رقيقة من الجلد الجاف المتقشر والأحمر اللون المغطى بقشور فضية، هذه الرقائق مثيرة للحكة ومؤلمة في بعض الأحيان ويمكن أن تظهر في أي مكان في الجسم، بما في ذلك الأعضاء التناسلية والأنسجة الرخوة داخل الفم.في الحالات الشديدة يمكن أن يتصدع الجلد حول المفاصل وينزف ، كما أن هناك صدفية الأظافر والتي يمكن أن تظهر على أصابع اليدين والقدمين وتسبب ندوبًا، أو نموًا غير طبيعي وتغيّرًا في لون الأظافر، وقد تصبح الأظافر المصابة بالصدفية فضفاضة حتى إلى درجة الانحلال والخروج من مكانها، حتي انها تؤدي لتفتت الاظافرفي الحالات الشديدة.اما الصدفية القـَطْـْرَوِيّة فتصيب الأشخاص دون سن 30 عامًا، وهو يظهر عادةً جراء عدوى بكتيرية مثل البكتيريا العِقْديّة المقيِّحة التي تصيب الحلق، في هذا النوع تظهر طبقات صغيرة كأنها قطرات على الظهر والذراعين والساقين وفروة الرأس.هذه الطبقات تكون مكسوّة بقشور رقيقة وغير سميكة، وفي بعض الحالات تظهر نوبة واحدة ثم تختفي من تلقاء نفسها، بينما تتكرر النوبات في حالات أخرى، لا سيما لدى الأشخاص المصابين بتلوث مزمن في مجاري التنفس.صدفيّة الثنيات أو الصدفية العكسيّة حيث تظهر مناطق حمراء وملتهبة في الجلد، وهي أكثر شيوعًا لدى الأشخاص البدينين وتزداد سوءًا نتيجة الاحتكاك والتعرق.وتعد الصدفيّة البَثـْرِيّة نوع غير شائع من المرض يمكن أن يظهر في مناطق واسعة من الجسم، مثل: صدفيّة بثريّة شاملة، أو في مناطق صغيرة على اليدين والقدمين، أو أطراف الأصابع.وتتطور الصدفيّة البَثـْرِيّة عادةً بسرعة إذ تظهر بثور مليئة بالقيح بعد ساعات فقط من احمرار الجلد وتحسّسه، تجف هذه البثور في غضون يوم أو اثنين، لكن يمكن أن تعاود الظهور مرة أخرى كل بضعة أيام أو بضعة أسابيع، يمكن للصدفية البَثريّة أن تسبب الحمى، والقشعريرة، والحكة الشديدة، والتعب.ومن أنواعها أيضا الصَدَفِيَّةٌ المُحَمِّرةٌ للجِلْد وهو النوع الأقل شيوعًا ويمكن أن يؤدي إلى تغطية الجسم كله بطفح جلدي أحمر ومتقشر قد يسبب الحكة أو الحرق الشديد.يمكن أن يظهر هذا النوع نتيجة لحروق الشمس الشديدة، أو نتيجة لتناول الكورتيكوستيرويدات أو أدوية أخرى، كما يمكن أن يتطور من أي نوع آخر من الصدفية لم تتم معالجته بشكل صحيح وكما ينبغي.تتميز صدفية التهاب المفاصل بظهور التهاب المفاصل المصحوب بالألم والتورم في المفاصل، وقد يسبّب هذا النوع من المرض أيضًا التهابًا في العين مثل التهاب الملتحمة ، وتتراوح الأعراض بين خفيفة وحادّة.ويؤدي أيضا هذا النوع من الصدفية الي تصلبًا وضررًا جسيمًا في المفاصل، قد يؤدي في أخطر الحالات إلى حدوث تشوه دائم.أعراض الصدفية:هناك العديد من الاعراض التي يتميز بها مرض الصدفية وتهاجم الكوع والركبة والرأس والأرداف، وتكون تلك الاعراض كالتالي:احمرار الجلدظهور قشور بيضاء على الجلدحكة وحرقان وألمتورم الوجه في بعض الأحيانعند ملاحظة احد لهذه الاعراض لابد من استشارة الطبيب للتحقق من الإصابة بالصدفية من عدمها، نظرًا لأن هذه الأعراض تتشابه مع أعراض أمراض أخرى مثل الإكزيما أو عدوى الفطريات.ويتم التأكد من انها صدفية بواسطة فحص الدم أو فحص عينة من الأنسجة، كما يمكن اللجوء إلى الأشعة السينية أو الرنين المغناطيسي.علاج الصدفية:لا يمكن الشفاء من الصدفية، لكن تسهم تلك العلاجات فقط في تخفيف المتاعب ، ويتم علاج الحالات البسيطة من الصدفية بواسطة الكريمات والمراهم المحتوية على الكورتيزون، مع مراعاة عدم استخدامها يوميا على مدار فترة طويلة.كما يوجد أيضا العلاج البيولوجي والذي يساعد في علاج الحالات الشديدة من الصدفية ، ويقوم على استخدام عقاقير تحارب الالتهابات في الجسم، وهذه العاقير عبارة عن بروتينات يقوم الطبيب بحقنها في البداية، ثم يقوم المريض بحقنها بنفسه، مع مراعاة حقنها بانتظام، وإلا فلن تكون فعالة.ويوجد أيضا العلاج بالضوء وهو إحدى طرق علاج الصدفية، ويكون هذا العلاج مناسبًا في الحالات، التي تغطي فيها الصدفية مساحة كبيرة من الجسم إذ تتمتع الموجات الضوئية ذات الجرعات القليلة بتأثير إيجابي على العمليات الالتهابية في الجسم.اما العلاج المناخي فهو يقوم على التعرض لهواء وماء البحر الميت وهو ما يساعد في علاج الصدفية، وتخفيف المتاعب طوال مدة الإقامة هناك فقط، ومع ذلك توجد علاجات منزلية عبارة عن أملاح للاستحمام مستخلصة من البحر الميت.